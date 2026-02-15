Goal.com
Andrea Ajello

Inter-Juventus, interviene Rocchi: "L'espulsione Kalulu è una decisione errata, simulazione di Bastoni chiara"

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha parlato di quanto successo in Inter-Juventus e di La Penna.

Pubblicità

Il giorno dopo Inter-Juventus e l'espulsione di Pierre Kalulu che ha scatenato le polemiche dei bianconeri per l'evidente errore di Federico La Penna, arbitro del match, è intervenuto Gianluca Rocchi.

Il designatore arbitrale, in una nota riportata dall'ANSA," Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perchè ieri c'è stata una simulazione chiara".

Articolo in aggiornamento.

