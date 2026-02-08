Inter-Juventus, un Derby d'Italia a distanza siderale: bianconeri a -12, stavolta non sarà uno scontro diretto

Nel corso della storia il Derby d'Italia è spesso stato uno scontro per lo Scudetto, uno scontro diretto per avvicinarsi al titolo o lottare per esso. Stavolta, no.

Il 24esimo turno, e in particolare le ultime partite della domenica, hanno ulteriormente distanziato Inter e Juventus, che si presenteranno al match di San Siro con una distanza elevatissima: -12. Il 5-0 ottenuto dal team nerazzurro contro il Sassuolo e il pari in rimonta bianconero contro l'ex Sarri (2-2) hanno probabilmente messo fine alla speranza juventuna, già timida, di giocarsi la rimonta proprio a Milano: anche un colpo esterno di Yildiz e compagni ridurrebbe il "-" in classifica a nove punti, realmente troppo per pensare a qualcosa in più della sola qualificazione in Champions League.

Le due tifoserie, avendo di fronte i classici rivali, saranno in tensione massima, ma il discorso Scudetto non riguarderà il pre-gara e l'effettivo match di San Siro di scena sabato 14 febbraio, con calcio d'inizio alle 20:45. Un San Valentino firmato Inter che porterebbe ulteriore amore alla squadra di Chivu, o un San Valentino a tinte bianconere che non cancellerebbe però un discorso Scudetto nuovamente scivolato nelle ultime settimane dopo la striscia di vittorie firmata Spalletti.