Inter-Juventus è anche Chivu contro Spalletti: la prima sfida da allenatori dopo un passato condiviso a Roma

La sfida tra Inter e Juventus è iniziata in anticipo già nella giornata della vigilia, con un po’ di pre-tattica: Spalletti non si è presentato ai microfoni, a differenza di Chivu, che ha parlato regolarmente in conferenza stampa.Il tecnico nerazzurro ha ricordato con piacere le due stagioni condivise nella Capitale, sottolineando anche altri aspetti positivi dell’avversario:

"Spalletti era bravo all'epoca e lo è tutt'ora: sta facendo giocare bene le sue squadre, ha idee ben precise. Sia quando mi allenava (alla Roma, ndr) che fuori dal campo ho sempre passato del tempo con lui, guardavamo partite insieme o ci sentivamo al telefono. Ha tanto da dire e da dare nel calcio, bisogna prenderlo come modello da seguire per i giovani allenatori".