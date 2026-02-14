Inter-Juventus è anche Chivu contro Spalletti: la prima sfida da allenatori dopo un passato condiviso a Roma

Ci sono partite in cui il tempo e lo spazio si fermano, in cui la classifica conta poco e per 90 minuti ci si dimentica di tutto il resto.
Inter-Juventus resta una delle gare più attese e affascinanti d'Europa, che vede sfidarsi due storiche avversarie che, in particolar modo in questo momento della loro stagione, si giocano punti importantissimi, chi per lo Scudetto, chi per la qualificazione alla prossima Champions League.
Ma il big match di San Siro mette in luce anche il primo incrocio ufficiale da allenatori tra Cristian Chivu e Luciano Spalletti, con i due che hanno passato due anni insieme ai tempi della Roma proprio prima che il rumeno si trasferisse in nerazzurro nell'estate del 2007.