Inter-Juventus da record in tv e streaming: il Derby d'Italia del ritorno è stato la partita di Serie A più vista

Con oltre 2 milioni di persone a seguire Inter-Juventus, il Derby d'Italia supera anche la partita d'andata registrando un nuovo record.

Inter-Juventus è andata agli archivi con la vittoria nerazzurra per 1-0, arrivata con l'autogoal di Gatti. Un match che tutta Italia attendeva e non solo i tifosi delle due squadre. Trasmessa in diretta tv e streaming nella serata di domenica 4 febbraio, il Derby d'Italia di ritorno ha fatto registrare il record stagionale per un match di Serie A.

A San Siro è stato superato di poco anche il precedente record, ovvero quello dell'andata: se Juventus-Inter era stato seguito da 2,1 milioni di persone, Inter-Juventus ha visto 2,3 milioni guardare il Derby d'Italia dal vivo.

Un numero che non ha eguali nell'attuale Serie A, anche se ben lontano dalle partite trasmesse in chiaro e gratis durante l'annata tra Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.