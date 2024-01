Inter-Juventus, i diffidati e gli squalificati per il Derby d'Italia: chi rischia di saltare la partita dell'anno e chi non ci sarà

Tutto quasi pronto per Inter contro Juventus, il Derby d'italia: tutti gli occhi sul 22esimo turno, quello precedente al grande incontro.

Febbraio, dopo il 22esimo turno, si aprirà con la partita più importante del girone di ritorno. L'Inter riceverrà infatti la Juventus a San Siro per il Derby d'Italia, il match tra le squadre attualmente maggiormente in corsa per conquistare lo Scudetto la prossima primavera.

Una gara delicatissima e sotto gli occhi di tutti, che potrebbe dire molto in vista del proseguo di campionato. Match che tutti vorrebbero giocare, non vedrà alcuni giocatori a disposizione di Inzaghi ed Allegri causa infortuni e squalifiche.

Ma chi sarà costretto a saltare la partita tra Inter e Juventus e chi rischia di saltarla causa squalifica?