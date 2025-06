Inter in emergenza attacco al Mondiale per Club: tutte le soluzioni dietro Lautaro e Thuram

La mancata partecipazione di Taremi alla competizione complica i piani di Chivu che si ritrova con un reparto ricco di incognite.

Tutta l’Inter è in apprensione per Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano non parteciperà al Mondiale per Club perché rimasto bloccato in Iran dopo lo scoppio del conflitto tra il suo Paese e Israele: davanti a un simile dramma l’aspetto calcistico viene per forza in secondo piano.

Cristian Chivu inizia così la sua avventura sulla panchina dell’Inter con un’emergenza in attacco che durerà per tutto il Mondiale per Club o quasi.

Dietro le certezze Lautaro Martinez e Thuram ci sono infatti ben poche soluzioni o comunque delle alternative non del tutto pronte e rodate. Ma quali sono le alternative alla ThuLa?