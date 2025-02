Inter-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Genoa

L'Inter ospita il Genoa a San Siro nell'anticipo del sabato: tutto sulla partita dei nerazzurri contro la squadra di Vieira.

L'Inter prova a ripartire dopo la sconfitta contro la Juventus, la seconda nelle ultime tre gare di campionato, che evidenzia il momento non semplice dei nerazzurri.

Per farlo, Simone Inzaghi si troverà davanti il Genoa, che sta proseguendo il momento positivo e ha superato il Venezia per 2-0 nell'ultimo turno. I rossoblù si trovano in undicesima posizione, con ormai largo margine sulla zona retrocessione, lontana 10 punti.

Per l'Inter invece l'occasione anche di mettere pressione al Napoli visto che vincendo i nerazzurri scavalcherebbero la squadra di Conte, impegnata domenica a Como.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Genoa e dove vedere la partita.