Calhanoglu Inter Genoa 28022026Getty Images
Michael Baldoin

Inter-Genoa 2-0, pagelle e tabellino: Dimarco illumina la serata, Calhanoglu chiude i conti dal dischetto, male Malinovskyi e Amorim

I nerazzurri trovano altri tre punti importantissimi per la corsa Scudetto e mantengono le distanze sul Milan ad una settimana dallo scontro diretto: decidono il match un sinistro magico di Dimarco e un rigore di Calhanoglu.

Era fondamentale reagire dopo le critiche per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt, e l’Inter non si è fatta attendere: contro il Genoa arriva una prova solida e una rete per tempo, per altri tre punti fondamentali in chiave Scudetto.

L’avvio di partita è acceso, con occasioni da entrambe le parti. La più clamorosa al 26’, con Mkhitaryan che calcia di destro da fuori area: leggermente deviato, il tiro si stampa sulla traversa, lasciando Bijlow immobile. A sbloccare una gara bloccata ci pensa il solito Federico Dimarco, con una vera e propria magia: sinistro al volo da posizione molto defilata, con la palla che si infila all’angolino basso lontano.

In avvio di ripresa il match perde un po’ di brillantezza, con l’Inter che fatica ad attaccare con la stessa intensità del primo tempo, ma la formazione di Chivu riesce comunque a chiudere i conti: un cross dalla destra di Luis Henrique viene intercettato dal braccio largo di Amorim e, dal dischetto, Calhanoglu è freddissimo, non lasciando scampo a Bijlow.

  • PAGELLE INTER

    Un’opera d’arte: un mancino così preciso da sembrare pennellato. Dimarco (voto 7.5) apre le marcature in una gara delicata e bloccata con un sinistro al volo da vero MVP di questa Serie A. L’esterno sembra aver raggiunto l’apice della sua maturità calcistica e la speranza, sia dell’Inter che della Nazionale, è che possa mantenere questi livelli a lungo.

    Thuram (voto 5.5) continua a sembrare una brutta copia di sé stesso: impacciato, sbaglia spesso l’ultima scelta e perde troppi duelli.

    Bonny (voto 6.5) ha un conto in sospeso personale con Bijlow, che con le sue parate gli nega la gioia del goal.

    Calhanoglu (voto 6.5) va a segno per la 22ª volta in Serie A con la maglia dell’Inter, trasformando il rigore che allontana ogni rischio e regala un finale più tranquillo ai suoi.

    VOTI INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, De Vrij 6 (67' Bisseck 6), Carlos Augusto 6.5; Luis Henrique 6, Barella 6.5, Zielinski 6.5 (76' Frattesi 6), Mkhitaryan 6.5 (59' Calhanoglu 6.5), Dimarco 7.5; Bonny 6.5 (76' Diouf 6), Thuram 5.5 (59' Pio Esposito 6). All. Chivu.

  • PAGELLE GENOA

    Uno dei giocatori più decisivi di questa stagione del Genoa stecca nel grande palcoscenico di San Siro: Malinovskyi (voto 5) appare fin da subito troppo impreciso e compromette la sua gara già nei primi minuti, con un’ammonizione che gli impedisce di giocare con la serenità necessaria. De Rossi è costretto a sostituirlo all’intervallo. 

    Non fa meglio il suo sostituto: Amorim (voto 5) colpisce ingenuamente di mano con il braccio larghissimo, concedendo ai nerazzurri il matchball trasformato dal dischetto da Calhanoglu.

    Il migliore dei rossoblù è senza dubbio Bijlow (voto 7), che con le sue parate tiene a galla la squadra, senza però poter nulla sul sinistro magico di Dimarco e sul rigore calciato alla perfezione dal centrocampista turco.

    Ellertsson (voto 5.5) si perde Dimarco in occasione dell’1-0 e viene punito al primo errore del match.

    VOTI GENOA (3-4-1-2): Bijlow 7; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6; Ellertsson 5.5, Malinovskyi 5 (46' Amorim 5), Frendrup 6, Martin 5.5 (85' Sabelli sv); Baldanzi 6 (66' Messias 6); Vitinha 5.5 (60' Ekuban 6), Colombo 6 (66' Ekhator 6). All. De Rossi.

  • TABELLINO INTER-GENOA 2-0

    Marcatori: 31' Dimarco, 70' rig. Calhanoglu

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, De Vrij 6 (67' Bisseck 6), Carlos Augusto 6.5; Luis Henrique 6, Barella 6.5, Zielinski 6.5 (76' Frattesi 6), Mkhitaryan 6.5 (59' Calhanoglu 6.5), Dimarco 7.5; Bonny 6.5 (76' Diouf 6), Thuram 5.5 (59' Pio Esposito 6). All. Chivu.

    GENOA (3-4-1-2): Bijlow 7; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6; Ellertsson 5.5, Malinovskyi 5 (46' Amorim 5), Frendrup 6, Martin 5.5 (85' Sabelli sv); Baldanzi 6 (66' Messias 6); Vitinha 5.5 (60' Ekuban 6), Colombo 6 (66' Ekhator 6). All. De Rossi.

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: 9' Malinovskyi, 21' Mkhitaryan, 65' Calhanoglu

    Espulsi: -

