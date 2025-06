Inter-Fluminense 0-2, pagelle e tabellino: nerazzurri irriconoscibili, la squadra di Chivu saluta il Mondiale per Club

Cano la sblocca dopo appena tre minuti, ma l'Inter si rende pericolosa solo nel finale: Fabio e il palo fermano Lautaro. Poi il bis di Hercules.

Il Mondiale per Club dell'Inter si chiude, a sorpresa, agli ottavi di finale. La squadra di Chivu, protagonista di una prova per larghi tratti insufficiente, è stata sconfitta per 2-0 dal Fluminense. I nerazzurri, dal conto loro, si sono accesi soltanto nel finale con la doppia chance per Lautaro Martinez: respinta da Fabio la prima, sul palo la seconda. Troppo tardi per progettare sogni di rimonta prima del raddoppio brasiliano a tempo scaduto: dopo il triplice fischio cala il sipario sull'avventura in terra statunitense.

Avvio da incubo per l'Inter che dopo appena tre minuti va sotto: Gustavo innesca Aria sulla corsia di destra, il cui cross viene deviato da Bastoni che, involontariamente, taglia fuori Darmian e favorisce l'inserimento vincente di Cano che, da due passi, insacca di testa il pallone dello 0-1. Colpita a freddo, l'Inter abbozza una parvenza di reazione, ma la produzione offensiva nerazzurra si riassume nel tentativo ad alto coefficiente di difficoltà di Thuram che non va a buon fine. Prima dell'intervallo, invece, sono ancora brividi in casa nerazzurra: il Fluminense approfitta di un'altra colossale dormita della retroguardia nerazzurra e trova il goal del raddoppio con Ignacio. Tuttavia, il seguente check del VAR ravvisa una netta posizione di fuorigioco che neutralizza il tutto.

L'articolo prosegue qui sotto

In avvio di ripresa, Chivu mescola le carte: dopo una manciata di minuti finisce la partita di Dumfries, Asllani e Mkhitaryan, mentre inizia quella di Luis Henrique, Sucic e Carboni, chiamati a far salire di tono un'Inter davvero spenta nella prima ora di gioco e che vacilla ancora quando il destro a giro di Arias viene sventato da un grande intervento di Sommer. La sostanza, però, non cambia con i nerazzurri che danno sempre la sensazione di non viaggiare mai a pieni giri di motore, al cospetto di un Flu che invece mostra un'organizzazione solidissima e una perfetta interpretazione dello spartito. Il risultato finale ha tutti i connotati della grande impresa, suggellata dalla strepitosa parata di Fabio nel finale sul tentativo a botta sicura di Lautaro Martinez che poco dopo centra anche un palo clamoroso. Ma nel momento migliore dell'Inter, il Fluminense chiude i giochi e a tempo scaduto trova lo 0-2 con Hercules e si assicura un posto tra le prime otto del Mondiale per Club, in attesa di conoscere chi tra Manchester City e Al-Hilal sarà il prossimo avversario lungo il cammino.