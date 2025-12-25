Inter e Milan si riposano, la Juventus in campo anche a Natale: come passeranno le feste le squadre di Serie A

Qualche anno fa anche la Serie A aveva provato a seguire il modello della Premier League con il "Boxing Day" e le squadre in campo quindi anche il 26 dicembre.

Un esperimento che però è stato poi accantonato dalla stagione successiva e mai più riproposto. Non ci sarà però una pausa in questo periodo, anzi. Tre turni di Serie A in 13 giorni dopo la finale di Supercoppa che si è disputata lunedì 22. Non c'è tempo per fermarsi quindi e non lo possono fare le squadre, alcune delle quali si alleneranno infatti anche oggi, il giorno di Natale.