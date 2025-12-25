Pubblicità
Calendario Serie A 2-1GOAL
Andrea Ajello

Inter e Milan si riposano, la Juventus in campo anche a Natale: come passeranno le feste le squadre di Serie A

Niente Serie A nei giorni di festa natalizi ma molte squadre sono comunque impegnate visto l'avvicinarsi della prossima gara: la Juventus di Spalletti si allena anche a Natale.

Qualche anno fa anche la Serie A aveva provato a seguire il modello della Premier League con il "Boxing Day" e le squadre in campo quindi anche il 26 dicembre. 

Un esperimento che però è stato poi accantonato dalla stagione successiva e mai più riproposto. Non ci sarà però una pausa in questo periodo, anzi. Tre turni di Serie A in 13 giorni dopo la finale di Supercoppa che si è disputata lunedì 22. Non c'è tempo per fermarsi quindi e non lo possono fare le squadre, alcune delle quali si alleneranno infatti anche oggi, il giorno di Natale. 

  • DOPPIO GIORNO LIBERO PER L'INTER

    L'Inter, capolista del campionato ma reduce dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Bologna, ha optato per una linea "morbida". I nerazzurri infatti dopo aver avuto una giornata libera alla vigilia di Natale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'avranno anche oggi. Due giorni per recuperare dalle scorie dell'eliminazione in Arabia Saudita e poi ripartire da domani per proseguire la preparazione verso una sfida molto importante, a Bergamo, contro l'Atalanta di Palladino. 

    Così Cristian Chivu ha deciso di gestire questo periodo natalizio, "fidandosi" quindi dei suoi giocatori. 

  • MILAN, NAPOLI E ROMA: NATALE A CASA

    Si sono invece allenati alla vigilia di Natale altre grandi del campionato come Milan, Napoli e Roma. Le prime due, anche loro reduci dalla Supercoppa, conclusa però con esiti ben diversi, giocheranno domenica rispettivamente in casa con il Verona e a Cremona mentre la Roma avrà un giorno in più visto che è impegnata lunedì in casa con il Genoa. 

    Tutte e tre le squadre dopo essersi salutate ieri, si ritroveranno nel giorno di Santo Stefano; niente allenamento a Natale quindi. 

  • NIENTE RIPOSO PER LA JUVENTUS

    C'è chi vuole alimentare e dare seguito al momento positivo, ovvero la Juventus, che si è rilanciata in campionato con le vittorie contro Bologna e Roma. La squadra di Spalletti non si riposerà, riferisce la Gazzetta.

    Dietro questa scelta del tecnico c'è l'avvicinarsi della prossima partita visto che i bianconeri scenderanno in campo già sabato, a Pisa e quindi il giorno di Natale è l'antivigilia della gara.

    Un appuntamento che la Juventus non può sbagliare per non "rovinare" quanto di buono fatto nelle ultime due partite. 

  • DAL COMO ALLA LAZIO: CHI SI ALLENA A NATALE

    La Juventus non sarà però l'unica squadra in campo a Natale; come i bianconeri anche il Como (sabato giocherà a Lecce) e la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri svolgerà una sessione mattutina per poi fare la rifinitura a Santo Stefano in vista della trasferta con l'Udinese.

    E a proposito di Udinese, dopo la disfatta con la Fiorentina il club ha deciso di anticipare il ritiro di un giorno e già questa sera la squadra si ritroverà. Un Natale quindi libero a metà in casa Udinese. 

    Niente giorno libero anche per Cagliari, Pisa, Verona e Fiorentina, tutte si alleneranno regolarmente a Natale. 

  • IL PROGRAMMA DELLA 17ª GIORNATA

    • Parma-Fiorentina (sabato ore 12.30)
    • Torino-Cagliari (sabato ore 15.00)
    • Lecce-Como (sabato ore 15.00)
    • Udinese-Lazio (sabato ore 18.00)
    • Pisa-Juventus (sabato ore 20.45)
    • Milan-Verona (domenica ore 12.30)
    • Cremonese-Napoli (domenica ore 15.00)
    • Bologna-Sassuolo (domenica ore 18.00)
    • Atalanta-Inter (domenica ore 20.45)
    • Roma-Genoa (lunedì ore 20.45)
