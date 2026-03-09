Inter e Milan iniziano la volata Scudetto: calendario a confronto nelle ultime dieci giornate

Il rush finale è iniziato e la sensazione è che questo campionato abbia ancora tante emozioni da regalare. La vittoria del Milan nel derby ha aumentato le speranze di rimonta dei rossoneri, che adesso inseguono l’Inter avanti di sette punti.

Un divario importante quando mancano 10 giornate ancora da disputare, ma non del tutto impossibile da recuperare. Da adesso in avanti ogni punto in palio assume un peso specifico ancora più significativo.

Ma chi ha il calendario più semplice tra Inter e Milan? Analizziamo il percorso delle due formazioni da qui a fine campionato.