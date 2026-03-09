Goal.com
Inter e Milan iniziano la volata Scudetto: calendario a confronto nelle ultime dieci giornate

Le due milanesi impegnate nella volata tricolore: i nerazzurri sono primi con sette punti di vantaggio, ma il Milan sogna la rimonta. Il calendario delle ultime 10 giornate di Serie A.

Il rush finale è iniziato e la sensazione è che questo campionato abbia ancora tante emozioni da regalare. La vittoria del Milan nel derby ha aumentato le speranze di rimonta dei rossoneri, che adesso inseguono l’Inter avanti di sette punti.

Un divario importante quando mancano 10 giornate ancora da disputare, ma non del tutto impossibile da recuperare. Da adesso in avanti ogni punto in palio assume un peso specifico ancora più significativo.

Ma chi ha il calendario più semplice tra Inter e Milan? Analizziamo il percorso delle due formazioni da qui a fine campionato.

  • IL CALENDARIO DELL’INTER

    Rispetto al Milan, l’Inter avrà almeno una partita in più da disputare in questo finale di stagione: la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como (22 aprile). Nella prossima giornata di campionato l’Inter sfiderà l’Atalanta a San Siro: la prima gara di un filotto che potrebbe essere decisivo. Successivamente l’Inter affronterà la Fiorentina in corsa per non retrocedere e poi Roma e Como, squadre in piena lotta per un posto Champions.

  • IL CALENDARIO DEL MILAN

    Il Milan ha ancora tanti big match da disputare da qui a fine campionato. Oltre alla trasferta contro la Lazio del prossimo turno, i rossoneri dovranno ancora affrontare il Napoli al Maradona, la Juventus a San Siro e l’Atalanta sempre in casa.

  • IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA

    Di seguito le gare che attendono Inter e Milan da qui a fine campionato:

    • 29^ giornata: Inter-Atalanta/Lazio-Milan
    • 30^ giornata: Fiorentina-Inter/Milan-Torino
    • 31^ giornata: Inter-Roma/Napoli-Milan
    • 32^ giornata: Como-Inter/Milan-Udinese
    • 33^ giornata: Inter-Cagliari/Verona-Milan
    • 34^ giornata: Torino-Inter/Milan-Juventus
    • 35^ giornata: Inter-Parma/Sassuolo-Milan
    • 36^ giornata: Lazio-Inter/Milan-Atalanta
    • 37^ giornata: Inter-Verona/Genoa-Milan
    • 38^ giornata: Bologna-Inter/Milan-Cagliari

  • COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI?

    Nel caso in cui Inter e Milan dovessero chiudere la stagiona a pari punti, si disputerebbe uno spareggio Scudetto in gara secca.

