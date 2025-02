Inter e Lazio si ritrovano in Coppa Italia dopo lo 0-6 nerazzurro in campionato, Baroni assicura: "Ci è stato utile"

Il tecnico biancoceleste alla vigilia del match di Coppa Italia: "Nessuna rivalsa sul 6-0, in qualche modo ci è stato utile".

Inter e Lazio si sfidano per stabilire chi raggiungere il Milan in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri aprono le porte di San Siro ai biancocelesti per regalarsi l'ennesimo doppio derby stagionale dopo i due in campionato e quello in Supercoppa Italiana.

Un match che oltre alle motivazioni che porta con sé una gara ad eliminazione diretta, rappresenta per la Lazio anche un'occasione di riscatto dopo il pesante ko del campionato.

L'ultima volta che Lazio e Inter si sono incrociate infatti, a trionfare sono stati gli uomini di Inzaghi con un tennistico 6-0.