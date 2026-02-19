Inter, difesa horror nelle ultime gare ad eliminazione diretta: ha subito 14 goal

A San Siro, martedì, l'Inter dovrà cambiare marcia dopo una serie di partite appartenenti alla fase ad eliminazione diretta, in cui la difesa ha mostrato enormi difetti. Nella gara d'andata dei playoff contro il Bodo/Glimt, la squadra di Chivu è incappata in una sconfitta per 3-1, che dovrà essere ribaltata in quel di Milano per evitare di dire addio alla Champions League 2025/2026. Il passato recente dovrà essere cambiato, instantaneamente.

L'Inter, del resto, deve fare i conti con una statistica assolutamente preoccupante, nonostante il ritorno contro il Bodo la veda favorita e con buone possibilità di rimonta. Parliamo delle reti subite nelle ultime partite della fase ad eliminazione diretta, giocate nel 2025 e nel 2026: la negativa trasferta norvegese è solamente l'ultimo caso.

Con i tre goal subiti in casa del Bodo/Glimt il conto è salito a ben quattordici negli ultimi quattro incontri: andando indietro agli ultimi ad eliminazione diretta, l'Inter ha subito cinque goal in finale contro il PSG e sei contro il Barcellona tra andata e ritorno. Un dato che riflette quanto la squadra meneghina fatichi a essere realmente dominante in Europa, nonostante sia riuscita a raggiungere la finalissima della scorsa Champions