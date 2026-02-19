Goal.com
Inter Champions LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Inter, difesa horror nelle ultime gare ad eliminazione diretta: ha subito 14 goal

A San Siro, martedì, l'Inter dovrà cambiare marcia dopo una serie di partite appartenenti alla fase ad eliminazione diretta, in cui la difesa ha mostrato enormi difetti. Nella gara d'andata dei playoff contro il Bodo/Glimt, la squadra di Chivu è incappata in una sconfitta per 3-1, che dovrà essere ribaltata in quel di Milano per evitare di dire addio alla Champions League 2025/2026. Il passato recente dovrà essere cambiato, instantaneamente.

L'Inter, del resto, deve fare i conti con una statistica assolutamente preoccupante, nonostante il ritorno contro il Bodo la veda favorita e con buone possibilità di rimonta. Parliamo delle reti subite nelle ultime partite della fase ad eliminazione diretta, giocate nel 2025 e nel 2026: la negativa trasferta norvegese è solamente l'ultimo caso.

Con i tre goal subiti in casa del Bodo/Glimt il conto è salito a ben quattordici negli ultimi quattro incontri: andando indietro agli ultimi ad eliminazione diretta, l'Inter ha subito cinque goal in finale contro il PSG e sei contro il Barcellona tra andata e ritorno. Un dato che riflette quanto la squadra meneghina fatichi a essere realmente dominante in Europa, nonostante sia riuscita a raggiungere la finalissima della scorsa Champions 

  • IL BAYER LEVERKUSEN

    Come riporta Opta, l'Inter è solamente la seconda squadra che ha subito almeno tre goal in quattro partite consecutive ad eliminazione diretta.

    Prima dei nerazzurri ci fu il Bayer Leverkusen, tra febbraio 2005 e febbraio 2014: in quel caso furono cinque gare di fila, ma rispetto all'Inter parliamo di un dato che non si verificò nel giro di un anno.

  • CROLLO EUROPEO NEL 25/26

    L'Inter ha guadagnato l'accesso ai playoff di Champions 25/26 principalmente grazie al cammino delle prime partite europee. 

    Il percorso iniziale sembrava poter portare tranquillamente i nerazzurri agli ottavi, viste le quattro vittorie nelle prime quattro partite, ma subito dopo la squadra di Chivu ha cominciato a rallentare pericolosamente, subendo tre sconfitte consecutive contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal.

    Il successo finale contro il Borussia Dortmund sembrava poter riportare a sorpresa l'Inter agli ottavi, segno di come anche solo le quattro partite iniziali l'avessero messa in un'ottima posizione, ma alla fine i risultati sugli altri campi hanno permesso ai nerazzurri di ottenere solamente l'accesso ai playoff.

  • LE PAROLE DI CHIVU POST BODO

    "Che partita servirà fare al ritorno?  Molto attenta, di qualità, di più intensità, penetrare con più cattiveria e stare attenti alle loro ripartenze" le parole di Chivu dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt.

    Rispetto all'ultimo turno di andata e ritorno, quello contro il Barcellona della scorsa primavera, stavolta l'Inter non potrà permettersi di segnare semplicemente una rete in più dopo un pareggio: dovrà come minimo vincere con due goal di scarto per poi giocare supplementari e/o rigori, oppure conquistare il successo con più di tre per poter essere certa di confrontarsi con gli ottavi di finale e contro una tra Manchester City e Sporting Lisbona.

