Inter contro Napoli un campionato dopo: confronto e differenze della nuova corsa Scudetto

L'Inter dello scorso anno era in corsa su tre fronti, spremuta dai tanti impegni ravvicinati e giunta in primavera ricolma di pressioni ed a corto di benzina: la rincorsa alla finale di Champions si rivelò un boomerang che favorì il Napoli, assente dal palcoscenico europeo e che dunque si presentò al rush conclusivo più fresco e capace di cavalcare l'inerzia di vibes divenute improvvisamente pro-azzurri.

Quest'anno è diverso, perché la prima della classe può dedicarsi full time alla volata Scudetto e travolgendo la Roma ha fornito una prova di forza e carattere, dimostrando che la recente flessione è stata metabolizzata e - al netto di crolli - superata. Milan ricacciato indietro, partenopei tenuti a bada: pronostici e previsioni dicono Inter, a maggior ragione alla luce dell'ampio margine esistente tra le due antagoniste. Ma l'esito è ancora da scrivere.