Inter contro Napoli un campionato dopo: confronto e differenze della nuova corsa Scudetto

Rieccoci. Un campionato dopo.
Le differenze però sono notevoli e le evidenzia la classifica: Inter capolista consolidata, ma il Napoli è lì e proverà a giocarsela.
Parola di Conte, che battendo il Milan si è regalato sorpasso e fiato sul collo di Lautaro e soci in un duello Scudetto di nuovo d'attualità sulla scia della scorsa stagione, al culmine della quale a stappare lo champagne furono gli azzurri.
Anche in quel caso alla trentunesima a comandare era l'attuale regina della Serie A, seppur con un gap minore rispetto al +7 che al momento vede i nerazzurri ampiamente favoriti per la conquista del tricolore.
Un anno dopo è di nuovo Inter contro Napoli dunque, all'insegna di momenti, speranze e pressioni.