Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lautaro Martinez McTominay Inter Napoli GFXGOAL
Claudio D'Amato

Inter contro Napoli un campionato dopo: confronto e differenze della nuova corsa Scudetto

Serie A
Inter
Napoli

Seppur con un gap nettamente maggiore, Inter e Napoli si ritrovano al vertice nella volata finale che varrà lo Scudetto: a distanza di una stagione, il film del duello tra nerazzurri e partenopei si ripete.

Pubblicità

Rieccoci. Un campionato dopo.

Le differenze però sono notevoli e le evidenzia la classifica: Inter capolista consolidata, ma il Napoli è lì e proverà a giocarsela.

Parola di Conte, che battendo il Milan si è regalato sorpasso e fiato sul collo di Lautaro e soci in un duello Scudetto di nuovo d'attualità sulla scia della scorsa stagione, al culmine della quale a stappare lo champagne furono gli azzurri.

Anche in quel caso alla trentunesima a comandare era l'attuale regina della Serie A, seppur con un gap minore rispetto al +7 che al momento vede i nerazzurri ampiamente favoriti per la conquista del tricolore.

Un anno dopo è di nuovo Inter contro Napoli dunque, all'insegna di momenti, speranze e pressioni.

  • 7 PARTITE VERITÀ

    Sette giornate, tante ne mancano per scrivere la parola fine sul 2025/2026. Sette step verità, crocevia per entrambe, spartiacque destinati a dire tutto sulla rincorsa ad un trono che - ripetiamo - all'8 aprile è saldamente nelle mani dell'Inter.

    Guai però ad ignorare ribaltoni e possibili colpi di scena, come dimostrato dallo scorso campionato nel quale lo scenario era (quasi) similare e i destini risultarono capovolti.

    • Pubblicità

  • DAL +3 AL +7

    La netta differenza tra la lotta Scudetto della scorsa stagione e quella attuale risiede nel vantaggio dei nerazzurri in classifica: il +7 sui campioni d'Italia consente di dormire sonni abbastanza tranquilli e scacciare fantasmi del recente passato, quando le 3 lunghezze ai fini del trionfo si rivelarono troppo poche.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA RIMONTA 2024/2025 DEL NAPOLI

    Rimonta e sorpasso del Napoli si materializzarono proprio nel medesimo periodo attuale: le giornate 33 e 34 decretarono il 'suicidio' calcistico dei nerazzurri, i quali sconfitti da Bologna e Roma consentirono a McTominay & co. - vittoriosi contro Monza e Torino - di colmare e girare a proprio favore il distacco, portandosi a loro volta a +3 sull'antagonista per lo Scudetto.


  • FINALE THRILLING

    L'epilogo dell'ultimo campionato fu poco adatto ai deboli di cuore, col 2-2 di Napoli-Genoa e il successo dell'Inter in casa del Toro a ridurre ad un punticino il gap ed attribuire ai rimanenti 180' del calendario connotazioni romanzesche, sfociate nei botta e risposta a campi lontani che alla fine premiarono la banda Conte.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONFRONTO E DIFFERENZE

    L'Inter dello scorso anno era in corsa su tre fronti, spremuta dai tanti impegni ravvicinati e giunta in primavera ricolma di pressioni ed a corto di benzina: la rincorsa alla finale di Champions si rivelò un boomerang che favorì il Napoli, assente dal palcoscenico europeo e che dunque si presentò al rush conclusivo più fresco e capace di cavalcare l'inerzia di vibes divenute improvvisamente pro-azzurri.

    Quest'anno è diverso, perché la prima della classe può dedicarsi full time alla volata Scudetto e travolgendo la Roma ha fornito una prova di forza e carattere, dimostrando che la recente flessione è stata metabolizzata e - al netto di crolli - superata. Milan ricacciato indietro, partenopei tenuti a bada: pronostici e previsioni dicono Inter, a maggior ragione alla luce dell'ampio margine esistente tra le due antagoniste. Ma l'esito è ancora da scrivere.

  • INTER VS NAPOLI: LA VOLATA SCUDETTO 2024/2025

    Dopo la 31ª giornata: Inter a +3 sul Napoli


    32ª GIORNATA (Inter a +3 sul Napoli)

    Inter-Cagliari 3-1

    Napoli-Empoli 3-0


    33ª GIORNATA (Inter e Napoli a pari punti)

    Bologna-Inter 1-0

    Monza-Napoli 0-1


    34ª GIORNATA (Napoli a +3 sull'Inter)

    Inter-Roma 0-1

    Napoli-Torino 2-0


    35ª GIORNATA (Napoli a +3 sull'Inter)

    Inter-Verona 1-0

    Lecce-Napoli 0-1


    36ª GIORNATA (Napoli a +1 sull'Inter)

    Napoli-Genoa 2-2

    Torino-Inter 0-1


    37ª GIORNATA (Napoli a +1 sull'Inter)

    Inter-Lazio 2-2

    Parma-Napoli 0-0


    38ª GIORNATA (Napoli a +1 sull'Inter e campione d'Italia)

    Como-Inter 0-2

    Napoli-Cagliari 2-0

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CALENDARIO 2025/2026 DI INTER E NAPOLI DALLA 31ª ALLA 38ª GIORNATA

    32ª GIORNATA

    Como-Inter

    Parma-Napoli


    33ª GIORNATA

    Inter-Cagliari

    Napoli-Lazio


    34ª GIORNATA

    Napoli-Cremonese

    Torino-Inter


    35ª GIORNATA

    Como-Napoli

    Inter-Parma


    36ª GIORNATA

    Lazio-Inter

    Napoli-Bologna


    37ª GIORNATA

    Inter-Verona

    Pisa-Napoli


    38ª GIORNATA

    Bologna-Inter

    Napoli-Udinese

Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Napoli crest
Napoli
NAP
Serie A
Como crest
Como
COM
Inter crest
Inter
INT