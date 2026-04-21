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Inter Como Getty Images
Antonio Torrisi

Inter-Como 3-2, pagelle e tabellino: una rimonta "pazza" spegne i sogni di Fabregas e manda Chivu in finale di Coppa Italia, Calhanoglu prende per mano i suoi, Sucic la risolve

Coppa Italia
Inter vs Como
Inter
Como

I nerazzurri guadagnano l'accesso all'ultimo atto della competizione grazie a una doppietta di Calhanoglu e al goal di Sucic: comaschi per quasi tutta la partita in vantaggio grazie a Baturina e Da Cunha. In finale una tra Lazio e Atalanta.

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In quella che potrebbe essere (a seconda dei risultati di Napoli e Milan) la settimana dello Scudetto, l'Inter di Cristian Chivu si risveglia "pazza" e guadagna la finale di Coppa Italia mostrando carattere, ma anche qualche fragilità, contro un Como che esce da San Siro tra gli applausi.

La prima occasione è dell'Inter: Zielinski va via sulla sinistra e guadagna la linea di fondo, al 6', mettendo al centro per Bonny che però conclude a lato. La risposta del Como arriva all'8' con un'azione partita da destra che però diventa interessante dall'altra parte, da Baturina, che impegna Martinez, bravo a deviare in angolo. Sugli sviluppi, colpo di testa di Kempf che si stampa sull'incrocio dei pali.

I comaschi la sbloccano al 32': gran giocata di van der Brempt che mette in mezzo per Baturina, bravo a liberarsi e concludere in rete per lo 0-1.

La risposta arriva al 37': calcio d'angolo battuto dalla sinistra del fronte d'attacco dell'Inter e colpo di testa di Thuram, con Perrone che salva sulla linea di porta. Prima dell'intervallo, Da Cunha impegna i guantoni di Martinez, che manda in angolo. Il primo tempo termine 0-1.

La ripresa si apre con il Como che raddoppia: errore in fase di disimpegno di Acerbi e la squadra di Fabregas ne approfitta. Da Cunha, servito tra le linee da Nico Paz, entra in area e batte Martinez con il mancino all'angolino per lo 0-2.

Nerazzurri in difficoltà, comaschi che, invece, amministrano il doppio vantaggio con esperienza: e il cronometro scorre. La partita, comunque, non è finita: al 69' l'Inter la riapre con un destro di prima intenzione, dal limite, di Calhanoglu che si insacca all'angolino. Brividi subito dopo: Acerbi non riesce a intervenire in maniera corretta e Diao ne approfitta, involandosi verso Martinez che, però, chiude la porta con un miracolo.

Nel finale succede di tutto: all'86' cross di Sucic e Calhanoglu, ancora lui, è liberissimo di insaccare e pareggiare con un colpo di testa dal centro dell'area. Poi eccolo il colpo: Sucic, entrato benissimo, riesce a controllare e tirare in una frazione di secondo a pochi istanti dal 90', spegnendo i sogni del Como e mandando in finale l'Inter. Il Double è possibile.

  • PAGELLE INTER

    La serata di Calhanoglu (7) è da incorniciare: idee e carattere al di là della doppietta. Sucic (7), entra e lo segue e ruota, concludendo una serata da cuori forti.

    Se di questi tempi, un anno fa, si celebrava la solidità difensiva di Acerbi (5), nella serata di San Siro va subito in difficoltà e, per tutta la sua partita, mostra evidenti lacune sia in copertura che in impostazione. Male anche Luis Henrique (5), all'ennesima grande possibilità di dire la sua dopo una stagione molto complicata.

    INTER (3-5-2): J. Martinez 6.5; Akanji 6, Acerbi 5 (74' Bisseck 6), Carlos Augusto 5.5; Luis Henrique 5 (84' Dumfries 6), Barella 5.5, Calhanoglu 7, Zielinski 6 (60' Sucic 7), Dimarco 5.5 (60' Diouf 6); Thuram 5.5, Bonny 6 (74' Esposito sv).

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  • PAGELLE COMO

    Da Cunha (7) dimostra di essere un giocatore da Top Club anche in una serata importante come questa. Cosa dire, poi, di Nico Paz (7)? Estro e tecnica: Diao (5 ha sui piedi la palla per chiudere il discorso qualificazione, ma la spreca malamente).

    COMO (3-4-2-1): Butez 6; Ramon 6, Diego Carlos 6 (90' Morata sv), Kempf 6; Van der Brempt 6 (80' Smolcic 5.5), Perrone 6.5, Da Cunha 7 (70' Caqueret sv), Valle 6; Nico Paz 7, Baturina 7 (80' Rodriguez sv); Douvikas 6.5 (70' Diao 5). All. Fabregas.

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  • TABELLINO INTER-COMO

    INTER-COMO 3-2

    Marcatori: 32' Baturina (C), 48' Da Cunha (C), 69' e 86' Calhanoglu (I), 89' Sucic (I)

    INTER (3-5-2): J. Martinez 6.5; Akanji 6, Acerbi 5 (74' Bisseck), Carlos Augusto 5.5; Luis Henrique 5 (84' Dumfries 6), Barella 5.5, Calhanoglu 7, Zielinski 6 (60' Sucic 7), Dimarco 5.5 (60' Diouf 6); Thuram 5.5, Bonny 6 (74' Esposito sv). All. Chivu.

    COMO (3-4-2-1): Butez 6; Ramon 6, Diego Carlos 6 (90' Morata sv), Kempf 6; Van der Brempt 6 (80' Smolcic 5.5), Perrone 6.5, Da Cunha 7 (70' Caqueret sv), Valle 6; Nico Paz 7, Baturina 7 (80' Rodriguez sv); Douvikas 6.5 (70' Diao 5). All. Fabregas.

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Perrone

    Espulsi: -

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