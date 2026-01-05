Inter-Bologna e Lazio-Napoli lo dimostrano, Chivu e Conte hanno le squadre più forti: solo il Milan tiene il passo

E poi c'è l'Inter, o meglio, prima c'è l'Inter, che ieri ha giocato dopo il Napoli ma che in classifica vede tutti dall'alto. Poteva essere un turno negativo per i nerazzurri, chiamati a rispondere dopo i successi di Milan e Napoli avendo davanti un avversario che è stata una "maledizione" in questi anni. Forse proprio per questo, per le sconfitte in campionato contro i rossoblù, per l'eliminazione in Supercoppa, la squadra di Chivu ha giocato con un'intensità e una fame che non sempre si è vista.

A colpire, nella serata di San Siro, è stata l'incredibile facilità con cui Lautaro Martinez e compagni sono riusciti a creare palle goal. Non una novità per l'Inter, ma dopo 10 minuti già poteva essere avanti di 2-3 goal.

Ci sarebbe certo sempre il "problema" di concretizzare in certe gare meno di quanto viene prodotto, ma quando giochi partite come quella con il Bologna alla fine diventa un dettaglio, tra vincere 3-1 o 5-1.

Ci sono fasi del campionato e serate specifiche in cui l'unica domanda che viene da porsi è come fa una squadra così a non vincere il campionato?