Inter-Bologna e Lazio-Napoli lo dimostrano, Chivu e Conte hanno le squadre più forti: solo il Milan tiene il passo

La diciottesima giornata di Serie A potrebbe essere vista anche come quella in cui si è creata - forse definitivamente - una spaccatura tra le squadre che lottano per lo scudetto e quelle che proveranno invece a qualificarsi solamente in Champions League.
Le prime tre, Inter, Milan e Napoli vincono; la quarta e la quinta, ovvero Roma e Juventus, ottengono un solo punto in due. Considerando le partite che devono recuperare, il gap, anche in classifica inizia ad essere importante.
Ma soprattutto c'è una "distanza" tecnica, in particolare da Inter e Napoli. Contro Bologna e Lazio due grandissime prove di forza che farebbero pensare come potrebbe esserci anche in questa stagione una lotta a due per lo scudetto. Se non fosse per il Milan, che in modo diverso, sta riuscendo a tenere il passo delle migliori.