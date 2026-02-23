Inter-Bodo, rimontare due goal non è facile: l'unico precedente risale a decenni fa

L'ultima volta che l'Inter è stata in grado di ribaltare una partita d'andata, terminata con una sconfitta e due goal di scarto, nessuno tra gli attuali protagonisti era già nato. Non era nato neanche Chivu, mentre Marotta era un bambino che cresceva nella città di Varese.

Nonostante Inter-Bodo veda come favoriti i nerazzurri, vincere con due goal di scarto per pareggiare il conto e puntare al successo ai rigori o con una differenza di tre non sarà affatto semplice, sia per quanto dimostrato dai norvegesi in questa Champions, sia le assenze o una storia che rema in senso contrario.

Quando parliamo di rimonte interiste dopo aver subito una sconfitta di questo tipo, ovvero con due reti sotto, bisogna infatti tornare indietro fino al 1965, quando la leggendaria squadra guidata da Helenio Herrera riuscì a battere il Liverpool per 3-0 a San Siro dopo aver perso proprio per 3-1 ad Anfield. Superato l'ostacolo Reds, alla fine i meneghini viaggiarono fino alla finale dell'allora Coppa dei Campioni, vincendola ai danni del Benfica.