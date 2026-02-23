Goal.com
Inter Bodo Champions LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Bodo, rimontare due goal non è facile: l'unico precedente risale a decenni fa

Inter favorita, ma vincere con due goal di scarto per i supplementari/rigori o con tre per passare il turno sarà alquanto complicato: basti pensare che non accade dalla doppia sfida contro il Liverpool.

L'ultima volta che l'Inter è stata in grado di ribaltare una partita d'andata, terminata con una sconfitta e due goal di scarto, nessuno tra gli attuali protagonisti era già nato. Non era nato neanche Chivu, mentre Marotta era un bambino che cresceva nella città di Varese. 

Nonostante Inter-Bodo veda come favoriti i nerazzurri, vincere con due goal di scarto per pareggiare il conto e puntare al successo ai rigori o con una differenza di tre non sarà affatto semplice, sia per quanto dimostrato dai norvegesi in questa Champions, sia le assenze o una storia che rema in senso contrario.

Quando parliamo di rimonte interiste dopo aver subito una sconfitta di questo tipo, ovvero con due reti sotto, bisogna infatti tornare indietro fino al 1965, quando la leggendaria squadra guidata da Helenio Herrera riuscì a battere il Liverpool per 3-0 a San Siro dopo aver perso proprio per 3-1 ad Anfield. Superato l'ostacolo Reds, alla fine i meneghini viaggiarono fino alla finale dell'allora Coppa dei Campioni, vincendola ai danni del Benfica.

  • NON SOLO L'INTER: LE RIMONTE DELLE ITALIANE

    L'Inter non ha mai avuto modo di rimontare una sconfitta con due goal di scarto negli ultimi sessant'anni, a differenza delle colleghe italiane.

    Basti ricordare lo storico 3-0 della Roma contro il Barcellona dopo aver subito un 4-1 in trasferta, così come il 3-0 della Juventus ai danni dell'Atletico Madrid sei anni fa.

    Le vittorie di Roma e Juventus vennero registrare in match in cui le avversarie risultavano essere squadre di prima fascia, mentre stavolta l'Inter deve affrontare un team di medio-livello maggiormente imprevedibile e deciso a crescere per diventare una delle più temibili d'Europa.

  • LA NUOVA REGOLA

    In passato un 3-1 rimediato all'andata sarebbe stato risolto da un secco 2-0 a San Siro, mentre da alcuni anni è come noto cambiato il regolamento: in caso di successo con due reti a zero la qualificazione viene decisa ai supplementari ed eventualmente ai rigori, considerando la cancellazione del valore doppio dato ai goal segnati in trasferta.

    La rimonta dell'Inter sarà complicata, anche perchè mantenendo un successo per due goal di scarto fino ai supplementari e/o ai rigori, una sola rete subita cancellerebbe quanto di buono fatto in precedenza.

    Stesso discorso per l'Atalanta, sconfitta 2-0 a Dortmund nella gara d'andata, mentre il 5-2 contro il Galatasaray costringe la Juventus a vincere con 3 goal di scarto solo per raggiungere i supplementari e i rigori.

  • "ABBIAMO IL DOVERE DI VINCERE"

    "Noi abbiamo il dovere, non l'obbligo di vincere" le parole di mister Chivu alla vigilia di Inter-Bodo.

    "Dobbiamo entrare in campo fiduciosi sapendo che se c'è una squadra che può ribaltare quesato risultato è la nostra, consapevoli che non sarà semplice".

    "Può durare anche 120 minuti, dobbiamo essere pronti dall'inizio senza avere la disperazione di segnare subito, dobbiamo gestire al meglio i momenti, la forza che questo gruppo sta dimostrando". 

