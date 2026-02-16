Inter attesa dal Bodo/Glimt in Champions: i pericoli della trasferta norvegese, dal freddo al campo sintetico

Archiviato un Derby d'Italia portato a casa non senza una miriade di polemiche, per l'Inter è tempo di tornare a concentrarsi sul palcoscenico della Champions League: il riferimento è all'andata del playoff intermedio che vedrà Lautaro e compagni fare visita al sorprendente Bodo/Glimt.

Primo atto in Norvegia mercoledì sera, mentre la sfida di ritorno è prevista per sei giorni più tardi a Milano: una trasferta ricca di insidie, contro una formazione che ha spesso saputo ribaltare ogni pronostico, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Sono diversi i fattori da tenere in considerazione in casa Inter: a partire dal clima rigido, che ha costretto il Bodo/Glimt a emigrare durante la pausa che porterà all'inizio del nuovo campionato nazionale a marzo.