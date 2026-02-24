Inter-Bodo/Glimt 1-2, pagelle e tabellino: follia di Akanji, Barella e Thuram smarriti, Hauge leader maximo, Bjortuft gigante

Senza Calhanoglu e Lautaro, Chivu si affida per forza di cose a Zielinski in regia e conferma Pio Esposito davanti con Thuram. Si rivede per la prima volta in panchina Dumfries, ma il titolare sulla fascia destra resta Luis Henrique.

Il primo tempo, come previsto, è un totale monologo nerazzurro. I numeri, in tal senso, sono impressionati: possesso palla nerazzurro dell'oltre il 60%, oltre il triplo dei passaggi completati rispetto al Bodo, 13 tiri contro 0 e 7 corner battuti contro nessuno dei norvegesi. Il dato più importante, quello dei goal, rimane però pari e di occasioni grosse l'Inter ne ha create poche, eccezion fatta per il colpo di testa di Frattesi e il tiro di Dimarco, entrambi ben parati dal portiere ospite Haikin.

Il Bodo è bravo a rimanere compatto, freddo e soprattutto ad attendere il momento giusto, travestito da una follia di Akanji, che a inizio secondo tempo gela il già freddissimo (climaticamente) San Siro regalando il pallone a Blomberg al limite dell'area. Sommer fa un miracolo sulla prima conclusione, ma non può nulla sulla ribattuta di Hauge, che segna ancora nel suo personalissimo derby, lui ex rossonero, contro l'Inter. Così all'Inter servono ancora tre goal, ma solo per andare ai supplementari.

Akanji tra l'altro ha subito la possibilità di riscattarsi, ma il suo destro a botta sicura finisce sul palo. Gli attacchi dell'Inter da qui in poi si fanno più confusionari e meno concreti. E al 72' arriva praticamente la parola fine sul discorso qualificazione: Hauge mette una palla stupenda, altrettanto stupendo e lo stop a seguire di Evjen che incrocia alla grande col destro e fa il clamoroso 0-2 per il Bodo. A questo punto all'Inter ne servono addirittura quattro di reti, perlomeno per i supplementari. Ne arriverà solo una, quella di Bastoni, confermata dalla goal line technology, dopo che alcuni tifosi nerazzurri avevano già lasciato lo stadio. L'unica buona notizia della serata è il ritorno in campo di Dumfries nel finale. Il Bodo fa così un'impresa storica, l'Inter, al netto delle parole di Chivu alla vigilia, una figuraccia per il calcio italiano in Europa.