IN AGGIORNAMENTO
Inter-Bodo, con questo risultato i nerazzurri passano o no? Gli aggiornamenti di Champions
CON LO 0-0 L'INTER SI QUALIFICA?
Un pareggio, che sia 0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo, qualifica il Bodo/Glimt agli ottavi di Champions League.
Qualsiasi pareggio o vittoria del Bodo eliminerà l'Inter dalla Champions League, club italiano che deve rimontare due goal dopo aver perso 3-1 in Norvegia.
Attualmente l'Inter, impegnata a San Siro contro il Bodo, si trova proprio sullo 0-0.
INTER-BODO 1-0, CHI PASSA?
Una vittoria con un goal di scarto non basta: l'Inter deve vincere con almeno due reti per poter portare la gara per lo meno ai supplementari.
Con lo stesso numero di reti per le due squadre tra andata e ritorno, dunque con un 3-1, un 4-2 o un 5-3 in favore dell'Inter, la gara di San Siro andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere la qualificata agli ottavi del torneo.
- PubblicitàPubblicità
INTER-BODO 3-0 O 4-1: COSA SUCCEDE
Una vittoria interista per 3-0 o 4-1, dunque con tre goal di scarto, portererebbe il team italiano direttamenta gli ottavi senza passare dai supplementari o dai rigori.
Ovviamente anche un successo con quattro goal di scarto, dunque 4-0, 5-1 e via dicendo, permetterebbe all'Inter di giocare gli ottavi contro una tra Manchester City e Sporting Lisbona, mentre il Bodo/Glimt sarebbe eliminato nei playoff.
CON QUALI RISULTATI PASSA L'INTER?
- 3-0
- 4-1
- 4-0
- 4-1
- 5-0
- 5-1
In caso di 2-0, 3-1 o 4-2 per l'Inter la gara va ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere la qualificata agli ottavi di Champions League.
- PubblicitàPubblicità
CON QUALI RISULTATI PASSA IL BODO?
- 0-0
- 1-1
- 2-2
- 3-3
- 1-0
- 2-1
- 3-2
- 0-1
- 1-2
- 0-2
- 0-3
- 0-4
- 1-4
- 2-4