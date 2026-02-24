Goal.com
Inter Bodo ChampionsGetty Images
Inter-Bodo, con questo risultato i nerazzurri passano o no? Gli aggiornamenti di Champions

Dopo il 3-1 dell'andata in terra norvegese, l'Inter cerca di raggiungere gli ottavi di finale ribaltando il risultato dell'andata: a San Siro si decide la qualificata al turno successivo di Champions League.

IN AGGIORNAMENTO

  • CON LO 0-0 L'INTER SI QUALIFICA?

    Un pareggio, che sia 0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo, qualifica il Bodo/Glimt agli ottavi di Champions League.

    Qualsiasi pareggio o vittoria del Bodo eliminerà l'Inter dalla Champions League, club italiano che deve rimontare due goal dopo aver perso 3-1 in Norvegia.

    Attualmente l'Inter, impegnata a San Siro contro il Bodo, si trova proprio sullo 0-0.

  • INTER-BODO 1-0, CHI PASSA?

    Una vittoria con un goal di scarto non basta: l'Inter deve vincere con almeno due reti per poter portare la gara per lo meno ai supplementari.

    Con lo stesso numero di reti per le due squadre tra andata e ritorno, dunque con un 3-1, un 4-2 o un 5-3 in favore dell'Inter, la gara di San Siro andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere la qualificata agli ottavi del torneo.

  • INTER-BODO 3-0 O 4-1: COSA SUCCEDE

    Una vittoria interista per 3-0 o 4-1, dunque con tre goal di scarto, portererebbe il team italiano direttamenta gli ottavi senza passare dai supplementari o dai rigori.

    Ovviamente anche un successo con quattro goal di scarto, dunque 4-0, 5-1 e via dicendo, permetterebbe all'Inter di giocare gli ottavi contro una tra Manchester City e Sporting Lisbona, mentre il Bodo/Glimt sarebbe eliminato nei playoff.

  • CON QUALI RISULTATI PASSA L'INTER?

    • 3-0
    • 4-1
    • 4-0
    • 4-1
    • 5-0
    • 5-1

    In caso di 2-0, 3-1 o 4-2 per l'Inter la gara va ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere la qualificata agli ottavi di Champions League.

  • CON QUALI RISULTATI PASSA IL BODO?

    • 0-0
    • 1-1
    • 2-2
    • 3-3
    • 1-0
    • 2-1
    • 3-2
    • 0-1
    • 1-2
    • 0-2
    • 0-3
    • 0-4
    • 1-4
    • 2-4
