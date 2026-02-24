Barella ricorda Inter-Liverpool: "Fuori dalle prime 8 per un rigore al 90'"

Il primo tentativo di rimonta delle tre italiane è andato malissimo: l'Inter di Chivu cade anche in casa contro il Bodo/Glimt e saluta la Champions. Dopo il 3-1 in Norvegia, la squadra italiana è stata sconfitta anche a San Siro per 2-1. Flop meneghino nei playoff e stagione europea già conclusa, in attesa delle sfide di Atalanta e Juventus che diranno se sarà l'intero movimento calcistico italiano ad aver chiuso l'annata continentale.

Dopo la finale della scorsa stagione, persa malamente contro il PSG, l'Inter si ferma subito dopo il girone, non potendo così partecipare agli ottavi e perdendo enormi opportunità sia sportive che economiche. Ora tutto sul campionato e sulla Coppa Italia, in attesa di tornare in Champions nella prossima annata e provare a migliorare sin dal girone unico.

Al termine del match di San Siro ha parlato per primo Nicolò Barella, che ha sì fatto i complimenti agli avversari per il passaggio del turno, con qualche precisazione sulla sconfitta e sull'ultima giornata della fase campionato.