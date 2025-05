Tensione al triplice fischio finale di Marciniak tra l'attaccante dell'Inter e il giovane blaugrana.

Sette goal per l'Inter, sei per il Barcellona. Dopo il 3-3, il 4-3 del ritorno che ha portato la squadra di Simone Inzaghi a giocarsi la finalissima.

Due gare epiche, enormi per entrambe le squadre, in cui non sono mancati i momenti di tensione. Anche al termine della sfida di San Siro i nervi tesi non sono mancati, in questo caso tra Arnautovic e Fermin Lopez.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la mini rissa tra i due giocatori, subito separati dai compagni dopo essere venuti alle mani, ma Inter-Barcellona ha visto una tensione continua, soprattutto tra Acerbi ed Inigo Martinez, con quest'ultimo che avrebbe sputato verso il difensore del team italiano mentre questo stava correndo dai compagni per esultare al goal del momentaneo 2-0