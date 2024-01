Inter-Atalanta rinviata per la Supercoppa: quando si recupera a febbraio, data e orario della partita di Serie A

Inizialmente prevista a gennaio, la partita tra Inter e Atalanta è stata rinviata in virtù della Supercoppa Italiana a cui partecipa il team Inzaghi.

Per il 21esimo turno di Serie A, tra il 20 e il 21 gennaio 2024, ci saranno solamente sei partite in programma. Quattro, infatti, sono state rinviate causa Supercoppa Italiana, prevista in Arabia Saudita per le qualificate Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli.

Nessuno di loro potrà ovviamente scendere in campo in campionato in tale weekend e tornerà in campo nella settimana successiva, recuperando la partita a fine febbraio, nella prima data utile prevista causa varie coppe con cui tutte e quattro devono fare i conti.

In particolare sono rinviate Bologna-Fiorentina, Torino-Lazio, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta, big match e Derby lombardo decisivo per le zone alte della classifica.