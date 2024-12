Inter-Atalanta dove vederla: Canale 5, Italia 1, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A Riyadh il primo atto della EA SPORTS FC SUPERCUP: Inzaghi contro Gasperini, il palio la finale.

Primo atto della EA SPORTS FC SUPERCUP. Nella serata di giovedì 2 gennaio si giocherà la prima semifinale del torneo che assegnerà il primo trofeo stagionale del calcio italiano. A contendersi l’accesso all’ultimo atto saranno l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Sfida inedita per quanto riguarda la Supercoppa, a cui l’Inter arriva in quanto campione d’Italia in carica e l’Atalanta da finalista perdente di Coppa Italia.

In campionato, a fine agosto, finì 4-0 per i nerazzurri di Milano, che però in Serie A sono terzi a un punto proprio dai bergamaschi, che hanno chiuso il 2024 in vetta al massimo campionato a 41 punti insieme al Napoli.

Arbitra Daniele Chiffi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.