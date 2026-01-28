Inter ai playoff, possibile sfida con il Benfica, Chivu: "Mourinho? Io penso solo a Nicola"

Quella del Signal Iduna Park è stata una prova di grande maturità per l’Inter, capace di mantenere l’equilibrio nel corso del match e di colpire nel finale, decidendo la gara negli ultimi minuti.
A cambiare il volto della serata è stata la pennellata su punizione di Federico Dimarco, un gesto tecnico che da solo è valso i tre punti ai nerazzurri, con il risultato messo al sicuro nei secondi conclusivi dalla rete di Andy Diouf.
Il successo in Germania, però, non è stato sufficiente: l’Inter sarà infatti costretta a passare dai playoff. Al termine della sfida contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando sia la prova dei suoi.