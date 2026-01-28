Goal.com


Inter ai playoff di Champions, contro chi gioca? Solamente due possibili avversarie al sorteggio

L'Inter non è riuscita a giocare gli ottavi, passando alla fase intermedia degli spareggi: il sorteggio determinerà la sua avversaria, tra solamente due possibili.

Venerdì 30 gennaio l'Inter conoscerà la prima avversaria nella fase ad eliminazione diretta. 

Nonostante non sia riuscita a raggiungere direttamente gli ottavi, la squadra di Chivu è passata comunque al turno successivo, mantenendo i playoff già certi dopo il settimo turno. Con la conclusione della fase campionato ora comincia il cammino con due gare secche di andata e ritorno.

Decima in classifica nonostante il successo per 2-0 contro il Borussia Dortmund, da regolamento l'Inter può affrontare ora solamente due squadre, ovvero quelle classificate al 23esimo e 24esimo posto, con l'undicesima che allo stesso modo entrerà in questo mini-sorteggio per sfidare una tra 24esima e 23esima.

    Avendo concluso la fase campionato al decimo posto, l'Inter affronterà una tra il Benfica, allenato dall'ex Mourinho, e il Bodo/Glimt, squadra norvegese.

    Sulla carta due squadre alla portata dell'Inter, che dovrà però dimostrare sul campo di poter superare gli spareggi e accedere agli ottavi di finale, dove un ulteriore squadra attende già la vincente del match.

    Mourinho è riuscito a battere 4-2 il Real Madrid guadagnandosi un posto nei playoff, con l'ultimo goal arrivato tra l'altro nei minuti finali dell'incontro, già storico.

    Fino al 98' il Benfica era tagliato fuori, ma il goal di Trubin ha portato i portoghesi ai playoff ai danni del Marsiglia di De Zerbi, fuori dalla Champions all'ultimissimo secondo.

    Avendo concluso il girone unico nella parte più alta delle squadre qualificate ai playoff, l'Inter potrà giocare il ritorno del match a San Siro.

    Le due partite di Champions League all'interno della fase spareggi sono previste nella due giorni 17-18 febbraio per quanto riguarda l'andata e 24-25 per il ritorno.

    Qualora l'Inter riesca a superare gli spareggi, giocherà in casa l'andata degli ottavi e il ritorno fuori, con i match previsti in questo caso nella seconda e terza settimana di marzo.

    Qualora l'Inter riesca a superare gli spareggi, Lautaro e compagni giocheranno contro la settima o l'ottava del girone unico, ovvero una tra Sporting Lisbona e Manchester City.

    La squadra lusitana ha guadagnato l'accesso agli ottavi negli ultimi minuti della gara finale contro l'Athletic Bilbao, battuto 3-2 in terra basca, mentre il team di Guardiola ha superato il Galatasaray per 2-0 guadagnando la fase successiva, saltando i playoff.

    Sulla carta l'Inter vorrebbe ovviamente affrontare lo Sporting, ma la squadra portoghese non è affatto da sottovalutare e i sedici punti conquistati nelle otto gare del girone sono lì a dimostrarlo.

