Inter ai playoff di Champions, contro chi gioca? Solamente due possibili avversarie al sorteggio

Venerdì 30 gennaio l'Inter conoscerà la prima avversaria nella fase ad eliminazione diretta.

Nonostante non sia riuscita a raggiungere direttamente gli ottavi, la squadra di Chivu è passata comunque al turno successivo, mantenendo i playoff già certi dopo il settimo turno. Con la conclusione della fase campionato ora comincia il cammino con due gare secche di andata e ritorno.

Decima in classifica nonostante il successo per 2-0 contro il Borussia Dortmund, da regolamento l'Inter può affrontare ora solamente due squadre, ovvero quelle classificate al 23esimo e 24esimo posto, con l'undicesima che allo stesso modo entrerà in questo mini-sorteggio per sfidare una tra 24esima e 23esima.