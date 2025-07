Calcio e Finanza - La tifoseria organizzata dell'Inter protesta per il blocco degli abbonamenti: pronta azione civile contro il club

Centinaia di tifosi non possono rinnovare l'abbonamento perché "non graditi": la protesta della tifoseria organizzata nerazzurra.

L'Inter ha lanciato da qualche giorno la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 dando la possibilità a chi era già abbonato di confermare la propria tessera. Non tutti però potranno farlo perché il club nerazzurro ha bloccato il rinnovo degli abbonamenti per centinaia di persone che frequentano la Curva Nord.

Una situazione che si è generata in seguito a quanto successo negli ultimi mesi e tutto ciò che è emerso dall'inchiesta "Doppia Curva" condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. Questa decisione non è stata presa solamente dall'Inter ma anche dal Milan infatti.

Cosa succederà adesso? Parte della tifoseria organizzata dell'Inter vuole muoversi per contestare questa decisione, anche preparando un'azione civile contro il club nerazzurro.