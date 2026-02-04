Insigne presentato dal Pescara: "C'è stato anche un contatto col Napoli, ci avrei giocato gratis"

A volte ritornano. E Lorenzo Insigne è tornato. 13 anni dopo la storica promozione in Serie A griffata da lui, da Ciro Immobile e da Marco Verratti con la regia di Zdenek Zeman, l'ex capitano del Napoli è nuovamente un giocatore del Pescara.
Insigne è stato presentato oggi alla stampa e al tifo pescarese nella classica prima conferenza stampa. Assieme a lui il presidente pescarese Daniele Sebastiani, oltre al direttore sportivo Pasquale Foggia.
Ecco dunque le prime parole di Insigne dopo il ritorno a Pescara.