Insigne presentato dal Pescara: "C'è stato anche un contatto col Napoli, ci avrei giocato gratis"

Così, invece, Insigne a Kiss Kiss Napoli sul mancato ritorno in azzurro:

"20 giorni fa mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che era stato contattato dal direttore Manna e ci sarebbe potuta essere una possibilità, ma nel frattempo mi aveva già cercato il Pescara. Il mio agente ha spiegato al presidente Sebastiani che eravamo in contatto con il Napoli, se non si fosse concretizzato avrei accettato il Pescara.

Quando mi ha contattato il Napoli non ho dormito la notte, volevo terminare la carriera in azzurro, ho detto al mio agente che ero disposto a tornare gratis perché sarebbe stato un sogno. Loro poi hanno fatto altre scelte, ora spero di aiutare il Pescara a raggiungere la salvezza".