Lorenzo InsigneGetty Images
Stefano Silvestri

Insigne presentato dal Pescara: "C'è stato anche un contatto col Napoli, ci avrei giocato gratis"

Il nuovo rinforzo degli abruzzesi rivela che la possibilità di tornare al Napoli era reale: "Non ci ho dormito la notte, ma loro poi hanno fatto altre scelte".

A volte ritornano. E Lorenzo Insigne è tornato. 13 anni dopo la storica promozione in Serie A griffata da lui, da Ciro Immobile e da Marco Verratti con la regia di Zdenek Zeman, l'ex capitano del Napoli è nuovamente un giocatore del Pescara.

Insigne è stato presentato oggi alla stampa e al tifo pescarese nella classica prima conferenza stampa. Assieme a lui il presidente pescarese Daniele Sebastiani, oltre al direttore sportivo Pasquale Foggia.

Ecco dunque le prime parole di Insigne dopo il ritorno a Pescara.

  • "STO BENE"

    "Sto bene - le parole di Insigne - mi sto allenando con la squadra e ho una tabella personalizzata. Anche con il Mantova volevo giocare qualche minuto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi".

  • "CONTATTO COL NAPOLI"

    Insigne ha rivelato anche l'esistenza di un dialogo col Napoli prima del ritorno a Pescara:

    "Ho avuto altre proposte, ma avevo promesso al presidente che in B avrei giocato solo a Pescara. C'è stato un contatto con il Napoli, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis, ma poi non se ne è fatto nulla".

  • SU ZEMAN

    Pensi al connubio Insigne-Pescara e non può non tornare alla mente Zdenek Zeman, l'artefice di quel capolavoro del 2012:

    "L'ho sentito - ha rivelato ancora Insigne - era contento del mio ritorno a Pescara e mi ha detto 'fammi divertire'. Per me è stato un secondo papà".

  • ANCORA SUL NAPOLI

    Così, invece, Insigne a Kiss Kiss Napoli sul mancato ritorno in azzurro:

    "20 giorni fa mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che era stato contattato dal direttore Manna e ci sarebbe potuta essere una possibilità, ma nel frattempo mi aveva già cercato il Pescara. Il mio agente ha spiegato al presidente Sebastiani che eravamo in contatto con il Napoli, se non si fosse concretizzato avrei accettato il Pescara.

    Quando mi ha contattato il Napoli non ho dormito la notte, volevo terminare la carriera in azzurro, ho detto al mio agente che ero disposto a tornare gratis perché sarebbe stato un sogno. Loro poi hanno fatto altre scelte, ora spero di aiutare il Pescara a raggiungere la salvezza". 

  • LE PAROLE DI SEBASTIANI

    Com'è nata l'idea di riportare Insigne a Pescara? Lo ha spiegato il presidente Sebastiani, seduto accanto a lui:

    Insigne ha dimostrato l’attaccamento che ha per la piazza. Poteva scegliere altro ma lui è venuto qui. L'ho chiamato tramite un procuratore amico per proporgli il Santos. Lui invece ha detto ‘casomai vengo a Pescara’. Non me lo sono fatto ripetere, io e Verratti l'abbiamo tartassato". 

