Inizia la saga del trasferimento di Mohamed Salah in Arabia Saudita! La stella del Liverpool in trattative con i giganti della Pro League per un trasferimento estivo dopo un cambiamento di posizione.
Salah pronto al trasferimento estivo nonostante il recente rinnovo del contratto
Salah è stato senza dubbio il giocatore chiave del Liverpool nella conquista del titolo della Premier League nella prima stagione di Arne Slot come allenatore ad Anfield. Il calciatore egiziano ha segnato 29 gol nel massimo campionato inglese lo scorso anno - il massimo dalla sua prima stagione nel Merseyside nel 2017-18 - oltre a 18 assist, ma questa volta è stato molto meno prolifico.
Dopo aver firmato il rinnovo del contratto ad aprile, Salah ha segnato solo quattro gol in Premier League in questa stagione, ma questo risultato non ha diminuito l'interesse dell'Arabia Saudita. Foot Mercato riferisce che sono iniziate le trattative tra Salah e l'Al-Ittihad e che quest'anno c'è più ottimismo rispetto a 12 mesi fa sulla possibilità di raggiungere un accordo. Il 33enne sembra ora più aperto a trasferirsi in Medio Oriente, dove probabilmente diventerebbe la più grande stella del campionato nonostante la presenza di giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sadio Mane.
L'Al-Ittihad vacilla dopo aver perso Benzema e Kante
L'Al-Ittihad, uno dei quattro club di proprietà diretta del PIF, ha vissuto una stagione scioccante nella difesa del titolo. I campioni in carica sono attualmente al settimo posto, a 16 punti dalla capolista Al-Hilal dopo 20 partite giocate. Il club ha anche sofferto molto durante la finestra di mercato di gennaio, con due dei suoi giocatori più importanti che hanno lasciato la squadra per nuovi orizzonti.
Il fuoriclasse Karim Benzema si è assicurato il trasferimento all'Al-Hilal e ora punta a vincere il secondo titolo consecutivo della Pro League, mentre il centrocampista N'Golo Kante è tornato in Europa per giocare nel Fenerbahce in Turchia. La rosa dell'Al-Ittihad è ora decimata, con Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar e il nuovo acquisto Youssef En-Nesyri come nomi più riconoscibili.
La notizia dell'interesse dell'Al-Ittihad non è una sorpresa, dato che secondo quanto riferito la scorsa settimana il club avrebbe individuato in Salah il sostituto ideale di Benzema.
Salah torna nella squadra del Liverpool dopo il dramma di metà stagione
La mancanza di forma di Salah all'inizio della stagione ha portato l'allenatore Slot a escluderlo dalla formazione titolare. Dopo aver trascorso tre partite in panchina, Salah ha attaccato il Liverpool a dicembre, sostenendo di essere stato "gettato sotto un autobus", affermando che il suo rapporto con Slot si era deteriorato e che veniva ingiustamente incolpato per i risultati altalenanti dei Reds.
L'attaccante è partito poco dopo per la Coppa d'Africa, ma nelle ultime settimane è stato reintegrato nella formazione titolare di Slot, giocando da titolare nelle cinque partite disputate dal suo ritorno dagli impegni con la nazionale. In questo periodo ha segnato un gol, nella vittoria per 6-0 contro il Qarabag in Champions League.
I Reds impegnati nella corsa decisiva per la qualificazione alla Champions League
Mentre il futuro di Salah sarà sicuramente oggetto di grande attenzione da qui alla fine della stagione, Slot e il resto della squadra del Liverpool devono rimanere concentrati su quella che è diventata una corsa tesa e ricca di suspense per la qualificazione alla Champions League.
I Reds sono usciti dalla zona Champions League grazie a una serie di una sola vittoria in sette partite di Premier League - una striscia iniziata con quattro pareggi consecutivi prima delle sconfitte contro Bournemouth e Manchester City - e ora sono cinque punti dietro al Manchester United, che attualmente occupa la quarta posizione. Il distacco potrebbe aumentare a otto punti se lo United battesse il West Ham United martedì, prima che il Liverpool si rechi a Sunderland giovedì sera.
Slot deve già fare a meno di giocatori come Alexander Isak, Joe Gomez, Jeremie Frimpong e Conor Bradley per infortunio e deve anche fare i conti con la squalifica di una partita di Dominik Szoboszlai, dopo che l'ungherese è stato espulso nel finale della sconfitta di domenica contro il City.
