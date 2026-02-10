Inizia la saga del trasferimento di Mohamed Salah in Arabia Saudita! La stella del Liverpool in trattative con i giganti della Pro League per un trasferimento estivo dopo un cambiamento di posizione.

Mentre il futuro di Salah sarà sicuramente oggetto di grande attenzione da qui alla fine della stagione, Slot e il resto della squadra del Liverpool devono rimanere concentrati su quella che è diventata una corsa tesa e ricca di suspense per la qualificazione alla Champions League.

I Reds sono usciti dalla zona Champions League grazie a una serie di una sola vittoria in sette partite di Premier League - una striscia iniziata con quattro pareggi consecutivi prima delle sconfitte contro Bournemouth e Manchester City - e ora sono cinque punti dietro al Manchester United, che attualmente occupa la quarta posizione. Il distacco potrebbe aumentare a otto punti se lo United battesse il West Ham United martedì, prima che il Liverpool si rechi a Sunderland giovedì sera.

Slot deve già fare a meno di giocatori come Alexander Isak, Joe Gomez, Jeremie Frimpong e Conor Bradley per infortunio e deve anche fare i conti con la squalifica di una partita di Dominik Szoboszlai, dopo che l'ungherese è stato espulso nel finale della sconfitta di domenica contro il City.