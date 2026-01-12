13 mesi di inibizione per Antonio Zappi: presunte pressioni esercitate dal presidente dell'AIA

La richiesta della Procura FIGC nei confronti di Antonio Zappi è stata accolta: 13 mesi di inibizione. E ora, di conseguenza, il presidente dell'AIA rischia di decadere dalla propria carica.
A Zappi sono state contestate presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, specialmente su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi.
La sentenza del Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica, che avrà il compito di decidere il destino del numero 1 dell'AIA, è arrivata in queste ore e ha dunque sposato in pieno la richiesta iniziale.