13 mesi di inibizione per Antonio Zappi: presunte pressioni esercitate dal presidente dell'AIA

Queste le parole di Zappi alla Gazzetta dello Sport, prima che arrivasse la sentenza del Tribunale Federale Nazionale:

“In attesa della decisione ribadisco di aver sempre agito nell’esclusivo interesse dell’Associazione, perseguendo in modo rigoroso e coerente il mandato di rinnovamento tecnico e organizzativo che gli associati mi hanno conferito nel dicembre scorso. Ho operato sempre nel rispetto delle regole e nell’ambito dell’inviolabile autonomia tecnica ed organizzativa propria dell’Aia. inviolabile perché posta a tutela e garanzia della terzietà e dell’indipendenza degli arbitri, dentro e fuori dal campo. Voglio precisare che non si sta giudicando solo la mia persona, ma l’azione stessa del presidente dell’Aia democraticamente eletto dagli associati, che esercita un mandato tecnico e organizzativo indipendente definito dai Principi Informatori, dallo Statuto dell’Associazione e dalle norme federali. Gli atti compiuti nell’esercizio di tale mandato rientrano a pieno titolo nell’autonomia tecnica e organizzativa riconosciuta in via esclusiva ed insindacabile all’Associazione Italiana Arbitri. Un’eventuale sospensione o sanzione adottata per l’esercizio di queste prerogative non riguarderà solo la mia persona, ma riverbererà anche sull’autonomia e sull’indipendenza futura dell’Associazione nel suo complesso. Questo è un processo che mina i diritti e l’autonomia dell’Associazione, contrapponendoli ad interessi di singoli associati. È quindi mio dovere difendere fino alla fine la mia Associazione, gli associati che mi hanno democraticamente eletto e, più in generale, l’integrità e l’indipendenza degli arbitri all’interno del sistema calcio”.