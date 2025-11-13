Inghilterra-Serbia dove vederla: DAZN, Sky, Rai, Mediaset, TV8 o 20? Canale, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Se l'Inghilterra è matematicamente certa di giocare i Mondiali 2026, la Serbia nella penultima giornata delle Qualificazioni cerca punti per strappare un posto ai Playoff.
Vlahovic e compagni si ritrovano alle spalle dell'Albania, che in questo momento approderebbe agli spareggi eliminando di fatto la Nazionale affidata a Zoran Mirkovic. Per i Tre Leoni, invece, Gruppo K già vinto grazie ad un cammino impressionante: 6 vittorie su 6, 18 goal fatti e zero subìti.
Tutto su Inghilterra-Serbia: le formazioni e dove vedere la partita valevole per le Qualificazioni Mondiali in tv e streaming.