Dusan Vlahovic Serbiagetty
Claudio D'Amato

Inghilterra-Serbia dove vederla: DAZN, Sky, Rai, Mediaset, TV8 o 20? Canale, diretta streaming, formazioni

La Serbia di Vlahovic a caccia dei Playoff contro un'Inghilterra già ai Mondiali: canale tv, formazioni e copertura streaming.

Se l'Inghilterra è matematicamente certa di giocare i Mondiali 2026, la Serbia nella penultima giornata delle Qualificazioni cerca punti per strappare un posto ai Playoff.

Vlahovic e compagni si ritrovano alle spalle dell'Albania, che in questo momento approderebbe agli spareggi eliminando di fatto la Nazionale affidata a Zoran Mirkovic. Per i Tre Leoni, invece, Gruppo K già vinto grazie ad un cammino impressionante: 6 vittorie su 6, 18 goal fatti e zero subìti.

Tutto su Inghilterra-Serbia: le formazioni e dove vedere la partita valevole per le Qualificazioni Mondiali in tv e streaming.

  • INGHILTERRA-SERBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Inghilterra-Serbia

    • Data: giovedì 13 novembre 2025

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali (Sky Sport Calcio, 202)

    • Streaming: all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali (NOW e Sky Go)

  • FORMAZIONI UFFICIALI INGHILTERRA-SERBIA

    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Rogers, Rashford; Kane. Ct. Tuchel.

    SERBIA (4-5-1): Rajkovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Zivkovic, Ilic, Gudelj, Lukic, Kostic; Vlahovic. Ct. Mirkovic.

  • ORARIO INGHILTERRA-SERBIA

    Inghilterra-Serbia si gioca giovedì 13 novembre 2025, alle 20:45, al Wembley Stadium di Londra.

  • DOVE VEDERE INGHILTERRA-SERBIA IN TV

    Inghilterra-Serbia in Italia non sarà trasmessa integralmente, ma visibile in diretta tv all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali su Sky Sport Calcio (canale 202).

  • INGHILTERRA-SERBIA IN DIRETTA STREAMING

    Inghilterra-Serbia, sempre in Diretta Gol, in streaming sarà invece disponibile sia su NO che utilizzando Sky Go.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Inghilterra-Serbia potrete seguirla in diretta testuale su GOAL, con aggiornamenti relativi alle formazioni e ai momenti chiave del match.

