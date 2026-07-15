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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gambino

Inghilterra-Argentina 1-2, pagelle e tabellino: Messi inventa nel finale, Lautaro decisivo, Kane e Bellingham non pervenuti, non basta Pickford

Coppa del Mondo
Inghilterra vs Argentina
Inghilterra
Argentina

L'Argentina supera l'Inghilterra in rimonta nel finale con un goal in pieno recupero di Lautaro Martinez, su assist di Messi. Male Kane e Bellingham, mai in partita.

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Un cuore infinito e un giocatore in grado di rendere ordinario lo straordinario: l'Argentina di Lionel Messi vola in finale, superando in rimonta l'Inghilterra con un finale di gara che è già storia: finisce 2-1 per l'Albiceleste, con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez a cancellare il vantaggio iniziale di Gordon. Decisivo, neanche a dirlo, Leo Messi, che serve entrambi gli assist per le reti dell'Argentina.

Che potesse essere una partita bloccata, maschia, equilibrata era ampiamente prevedibile ma nel primo tempo la tensione per la posta in palio ha portato le due squadre a produrre poco o nulla. Le stelle più attese restano offuscate dalla pressione: Messi poco ispirato e spesso triplicato, Kane e Bellingham decisamente in ombra.

Serve una scintilla per accendere la gara ed arriva al minuto 55': il cross di Rogers da destra taglia tutta la difesa e trova Gordon sul secondo palo, che anticipa Molina e gira in rete. Il vantaggio degli inglesi scuote l'Argentina che al 69' sfiora il pareggio con un colpo di testa del neoentrato Nico Gonzalez, che costringe Pickford ad una super parata per difendere il risultato. Pochi minuti dopo è il palo a dire di no a MacAllister, che sempre di testa va vicinissimo all'1-1.

Nel finale saltano gli schemi, Tuchel si mette a 5 in difesa e Scaloni si gioca anche la carta Lautaro per provare a riacciuffarla ma l'asso dalla manica lo estrae Enzo Fernandez, che all'85' con uno splendido destro da fuori area supera Pickford e riaccende il sogno dell'Albiceleste, che nel recupero completa la rimonta: l'eroe di Atlanta è Lautaro Martinez, che spinge in porta di testa il pallone scodellato da Messi, portando l'Argentina alla sua seconda finale mondiale consecutiva.

Domenica a New York sarà sfida generazionale: Messi contro Yamal, Argentina contro Spagna.

  • PAGELLE INGHILTERRA-ARGENTINA

    Oltre ottanta minuti senza lasciare il segno, con un paio di guizzi subito contenuti dai costanti raddoppi difensivi degli inglesi: ma son bastate due giocate a Lionel Messi (7) per raddrizzare una partita che sembrava ormai compromessa. Se l'assist per Enzo Fernandez è ordinaria amministrazione, lo spunto che porta al goal-partita di Lautaro Martinez è un concentrato di classe, talento, perserveranza.

    Serata da sogno per il Toro (7,5): Scaloni lo getta nella mischia nel finale, e lui si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, mettendo la firma su una rimonta storica. Male Molina (4,5), sverniciato da Gordon (7) in occasione del vantaggio dell'Inghilterra. Non sono bastati i soliti miracoli di Pickford (7) per salvare il risultato ma la vera nota stonata della serata degli inglesi è la prova di Kane (5) e Bellingham (5), i due protagonisti mancati di questa partita.


    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 7; James 6 (82' O'Reilly sv), Guehi 5,5, Stones 6 (96' Toney sv), Spence 6,5 (96' Rashford sv); Rice 6,5 (82' Burn sv), Anderson 6; Rogers 7, Bellingham 5, Gordon 7 (72' Konsa 5,5); Kane 5. Ct: Tuchel

    ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez 6; Molina 4,5 (72' Montiel 6), Romero 6, Li. Martinez 6 (72' Otamendi 6), Tagliafico 5 (81' Lautaro Martinez 7,5); Simeone 5 (72' De Paul 6), Fernandez 7, Paredes 5,5 (64' Nico Gonzalez 6,5), Mac Allister 6,5; Messi 7, Alvarez 5. Ct: Scaloni

    • Pubblicità

  • TABELLINO INGHILTERRA-ARGENTINA

    INGHILTERRA-ARGENTINA 1-2

    Marcatori: 55' Gordon, 85' Enzo Fernandez, 92' Lautaro Martinez

    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 7; James 6 (82' O'Reilly sv), Guehi 5,5, Stones 6 (96' Toney sv), Spence 6,5 (96' Rashford sv); Rice 6,5 (82' Burn sv), Anderson 6; Rogers 7, Bellingham 5, Gordon 7 (72' Konsa 5,5); Kane 5. Ct: Tuchel

    ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez 6; Molina 4,5 (72' Montiel 6), Romero 6, Li. Martinez 6 (72' Otamendi 6), Tagliafico 5 (81' Lautaro Martinez 7,5); Simeone 5 (72' De Paul 6), Fernandez 7, Paredes 5,5 (64' Nico Gonzalez 6,5), Mac Allister 6,5; Messi 7, Alvarez 5. Ct: Scaloni

    Arbitro: Elfath (USA)

    Ammoniti: Anderson, Li. Martinez, Romero, De Paul

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