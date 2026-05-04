Infortunio Zaragoza, salta Roma-Fiorentina: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

Piove sul bagnato per Bryan Zaragoza.
L'esterno offensivo spagnolo, già protagonista di un impatto tutt'altro che indimenticabile sul progetto Gasperini, si ritrova costretto a saltare Roma-Fiorentina per infortunio.
Cos'ha? Quando torna?
Piove sul bagnato per Bryan Zaragoza.
L'esterno offensivo spagnolo, già protagonista di un impatto tutt'altro che indimenticabile sul progetto Gasperini, si ritrova costretto a saltare Roma-Fiorentina per infortunio.
Cos'ha? Quando torna?
Zaragoza, nel corso della settimana appena trascorsa, si è dovuto fermare a causa di un'infiammazione al ginocchio sinistro patita in allenamento.
A causa dell'infortunio, Gasp non ha convocato Zaragoza per il monday night cruciale nella rincorsa Champions dei giallorossi: contro la Fiorentina, l'iberico, non sarà nemmeno in panchina.
Le condizioni di Zaragoza andranno monitorate nei prossimi giorni, ragion per cui al momento è giusto considerarlo in dubbio anche per la prossima partita di campionato che la Roma affronterà domenica 10 maggio alle 18 a Parma.
Il problema fisico con cui deve fare i conti Zaragoza contribuisce a rendere complicati i suoi mesi nella Capitale: giunto nel mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Bayern (che in estate lo aveva prestato al Celta Vigo), le statistiche del 24enne con la maglia della Roma recitano appena 6 presenze e un assist (quello a Malen al Maradona contro il Napoli) tra Serie A ed Europa League, per un totale di 191 minuti giocati.