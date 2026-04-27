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ZaragozaIMAGO / Sportimage
Lelio Donato

Gasperini ha bocciato Zaragoza, zero minuti giocati nelle ultime sette partite: quanto costa il riscatto e la decisione della Roma

Calciomercato
Roma

L'esterno arrivato a gennaio con grandi aspettative non verrà riscattato dalla Roma, Zaragoza dopo lo spezzone contro il Bologna in Europa League non è più sceso in campo.

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La Roma, ancora in corsa per il quarto posto, inizia a programmare la prossima stagione.

Al timone ovviamente ci sarà Gian Piero Gasperini che ha incassato la fiducia incondizionata dei Friedkin dopo l'allontanamento di Claudio Ranieri.

Il tecnico sembra avere le idee chiare sui giocatori da cui ripartire e tra questi non c'è uno degli acquisti di gennaio, ovvero Bryan Zaragoza.

Lo spagnolo in realtà non ha avuto tantissime occasioni ma quando è stato chiamato in causa ha deluso. E nelle ultime partite non si è mai alzato dalla panchina.

  • ZERO MINUTI NELLE ULTIME SETTE

    Bryan Zaragoza di fatto è ormai completamente uscito dalle rotazioni di Gasperini.

    Il tecnico giallorosso nelle ultime sette partite di campionato non ha mai inserito lo spagnolo neppure a gara in corso.

    Il segnale in vista della prossima stagione, insomma, è chiarissimo: Zaragoza non fa parte del progetto.

    L'ultimo gettone in Serie A resta quello contro la Juventus, quando era subentrato in pieno recupero giocando appena un minuto.

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  • UN ASSIST E ZERO GOAL IN POCHI SPEZZONI

    Come dicevamo sopra in realtà Zaragoza non ha avuto tantissime occasioni.

    Lo spagnolo è sceso in campo da titolare solo una volta in Europa League, nell'andata contro il Bologna, e un paio di volte in campionato.

    Zaragoza non ha mai segnato ma contro il Napoli aveva servito a Malen il pallone del momentaneo vantaggio al 'Maradona' dopo pochi minuti. Anche in quel caso però venne sostituito già all'intervallo.

    L'unico guizzo di un'esperienza fin qui da dimenticare e destinata a concludersi presto.

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  • COSA HA DETTO GASPERINI DI ZARAGOZA

    Gasperini contesta a Zaragoza una certa indisciplina tattica. Difetto che difficilmente il tecnico perdona anche ai giocatori offensivi.

    Qualche settimana fa l'allenatore della Roma era stato piuttosto netto sullo spagnolo: "Mi aspettavo di più. Visto il suo tipo particolare di fisicità ci aspettavamo potesse avere non grande continuità ma fosse capace di accelerazioni.

    Non è mai facile arrivare a gennaio, c'è chi si adatta subito ed entra in condizione e chi no.Lui finora ha avuto qualche difficoltà. Speriamo che nel momento decisivo della stagione possa portare quello che pensiamo e crediamo possa dare".

  • SFUMA IL RISCATTO

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, considerato il rendimento, la Roma non eserciterà il diritto di riscatto per acquistare Bryan Zaragoza.

    L'esterno offensivo era arrivato a gennaio in prestito dal Bayern Monaco, dopo l'interruzione anticipata dell'esperienza al Celta Vigo.

    I giallorossi potrebbero esercitare il diritto di riscatto versando 13 milioni di euro al club bavarese.

    L'acquisto di Zaragoza si era reso necessario per sostituire numericamente Bailey, rientrato all'Aston Villa.

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