Gasperini ha bocciato Zaragoza, zero minuti giocati nelle ultime sette partite: quanto costa il riscatto e la decisione della Roma

La Roma, ancora in corsa per il quarto posto, inizia a programmare la prossima stagione.

Al timone ovviamente ci sarà Gian Piero Gasperini che ha incassato la fiducia incondizionata dei Friedkin dopo l'allontanamento di Claudio Ranieri.

Il tecnico sembra avere le idee chiare sui giocatori da cui ripartire e tra questi non c'è uno degli acquisti di gennaio, ovvero Bryan Zaragoza.

Lo spagnolo in realtà non ha avuto tantissime occasioni ma quando è stato chiamato in causa ha deluso. E nelle ultime partite non si è mai alzato dalla panchina.