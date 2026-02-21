Getty Images
Infortunio per Yildiz in Juventus-Como? Cosa si è fatto, esami e quando torna in campo
L'INFORTUNIO DI YILDIZ
Non è ancora chiaro se Ylidiz abbia subito una botta o solamente un affaticamento, considerando che dopo l'uscita dal campo è stato applicato del ghiaccio sul polpaccio. Fuori al minuto 85, sarà la Juventus a precisare quanto accaduto al talento turco nella parte finale della partita persa contro il Como per 2-0.
GLI ESAMI DI YILDIZ
Qualora Yildiz sia uscito per un infortuno effettivo, la Juventus effettuerà gli esami per capire meglio le condizioni del ragazzo in vista delle prossime partite, sopratututto quella di Champions League che potrebbe valere, qualora arrivi la rimonta contro il Galatasaray, gli ottavi del torneo europeo.
