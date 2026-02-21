Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Yildiz Juventus ComoGetty Images
Francesco Schirru

Infortunio per Yildiz in Juventus-Como? Cosa si è fatto, esami e quando torna in campo

Dubbi sull'uscita dal campo di Yildiz, che ha abbandonato il terreno di gioco durante gli ultimi minuti di Juventus-Como.

Pubblicità

  • L'INFORTUNIO DI YILDIZ

    Non è ancora chiaro se Ylidiz abbia subito una botta o solamente un affaticamento, considerando che dopo l'uscita dal campo è stato applicato del ghiaccio sul polpaccio. Fuori al minuto 85, sarà la Juventus a precisare quanto accaduto al talento turco nella parte finale della partita persa contro il Como per 2-0.

    • Pubblicità

  • GLI ESAMI DI YILDIZ

    Qualora Yildiz sia uscito per un infortuno effettivo, la Juventus effettuerà gli esami per capire meglio le condizioni del ragazzo in vista delle prossime partite, sopratututto quella di Champions League che potrebbe valere, qualora arrivi la rimonta contro il Galatasaray, gli ottavi del torneo europeo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Serie A
Como crest
Como
COM
Lecce crest
Lecce
LEC
0