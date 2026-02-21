Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Yildiz Juventus ComoGetty Images
Francesco Schirru

Infortunio per Yildiz in Juventus-Como? Cosa si è fatto, esami e quando torna in campo

Dubbi sull'uscita dal campo di Yildiz, che ha abbandonato il terreno di gioco durante gli ultimi minuti di Juventus-Como.

Pubblicità

Terza sconfitta consecutiva tra Champions League e Serie A per la Juventus, che cade anche contro il Como nella prima partita del sabato. 

Un 2-0 che avvicina i lariani in classifica e mette in discussione il futuro stagionale, in termini di qualificazione in Champions o Europa League.

Oltre alla sconfitta, tra l'altro, la Juventus deve anche valutare l'uscita dal campo di Yildiz, sostituito nella parte finale della gara dello Stadium: si è trattato di un infortunio vero e proprio o solamente di un affaticamento? Fans in apprensione, considerando quanto il turco sia stato senza dubbio uno dei due-tre migliori giocatori bianconeri dell'annata.

  • L'INFORTUNIO DI YILDIZ

    Non è ancora chiaro se Ylidiz abbia subito una botta o solamente un affaticamento, considerando che dopo l'uscita dal campo è stato applicato del ghiaccio sul polpaccio. Fuori al minuto 85, sarà la Juventus a precisare quanto accaduto al talento turco nella parte finale della partita persa contro il Como per 2-0.

    • Pubblicità

  • GLI ESAMI DI YILDIZ

    Qualora Yildiz sia uscito per un infortuno effettivo, la Juventus effettuerà gli esami per capire meglio le condizioni del ragazzo in vista delle prossime partite, sopratututto quella di Champions League che potrebbe valere, qualora arrivi la rimonta contro il Galatasaray, gli ottavi del torneo europeo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA IN CAMPO

    Solamente nelle prossime ore, tra dichiarazioni bianconere ed eventuali esami, si saprà meglio quando Yildiz, se fermo ai box, potrà tornare in campo.

  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    Spalletti non è ancora intervenuto per parlare di Yildiz, eventuali aggiornamenti saranno riportati in questa pagina.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Serie A
Como crest
Como
COM
Lecce crest
Lecce
LEC
0