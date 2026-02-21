Infortunio per Yildiz in Juventus-Como? Cosa si è fatto, esami e quando torna in campo

Terza sconfitta consecutiva tra Champions League e Serie A per la Juventus, che cade anche contro il Como nella prima partita del sabato.
Un 2-0 che avvicina i lariani in classifica e mette in discussione il futuro stagionale, in termini di qualificazione in Champions o Europa League.
Oltre alla sconfitta, tra l'altro, la Juventus deve anche valutare l'uscita dal campo di Yildiz, sostituito nella parte finale della gara dello Stadium: si è trattato di un infortunio vero e proprio o solamente di un affaticamento? Fans in apprensione, considerando quanto il turco sia stato senza dubbio uno dei due-tre migliori giocatori bianconeri dell'annata.