Dusan Vlahovic vittima di un problema all'adduttore della coscia destra: il serbo è in dubbio per il match contro l'Udinese di lunedì.

Oltre alla prova scialba offerta a San Siro, Dusan Vlahovic vede anche Juventus-Udinese più lontana.

Il serbo, tra i meno brillanti contro l'Inter, è incappato in un problema muscolare che lo rende in dubbio per il match coi friulani.

Segnali positivi invece giungono da Federico Chiesa, uscito acciaccato dal derby d'Italia.