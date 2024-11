Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami: escluse lesioni per l'attaccante, le condizioni in vista di Milan-Juventus

AC Milan vs Juventus

Serbia vs Danimarca

Rientrato subito a Torino, l'attaccante classe 2000 si è sottoposto ad esami strumentali dopo l'infortunio muscolare rimediato in Serbia-Danimarca.

Dusan Vlahovic si è sottoposto ad esami strumentali questa mattina alla Continassa.

Rientrato a Torino subito dopo il fischio finale di Serbia-Danimarca, l’attaccante della Juventus ha effettuato controlli approfonditi per stabilire l’entità dell’infortunio rimediato ieri sera di Nations League.

Il club bianconero ha diramato un comunicato in cui ha annunciato l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante serbo.

Una tegola per Thiago Motta in vista della super sfida in programma sabato alle 18 tra il Milan di Fonseca e la Vecchia Signora.