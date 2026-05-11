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Infortunio Thuram in allenamento: cosa si è fatto, salta la finale di Coppa Italia?
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COSA SI È FATTO THURAM
Problema in allenamento per Marcus Thuram: l'attaccante francese ha accusato dolore e si è subito fermato durante la sessione odierna.
THURAM SALTA LA FINALE DI COPPA ITALIA?
Saranno gli esami a chiarire l'entità del problema, ma il rischio di non giocare la finale di Coppa Italia in programma questo mercoledì contro la Lazio all'Olimpico è molto alta.
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CHI GIOCA AL POSTO DI THURAM?
Considerando le condizioni non perfette di Pio Esposito, il candidato numero uno per sostituire Thuram al fianco di Lautaro è Bonny, che quindi potrebbe partire titolare in finale.