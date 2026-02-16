Goal.com
Solet UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Solet, problema all'adduttore e cambio in Udinese-Sassuolo: gli esami e le sue condizioni

Il difensore dei friulani è stato sostituito nel finale da Gueye, ma non per una scelta tecnica di Runjaic: ha giocato dolorante per una decina di minuti prima di dare forfait.

Non bastasse l'amarezza per la sconfitta interna contro il Sassuolo, ecco che l'Udinese deve fare i conti con un'altra pessima notizia: un infortunio rimediato da Oumar Solet proprio durante la partita del Bluenergy Stadium.

Il centrale bianconero è stato sostituito a pochi minuti dalla fine della gara da Gueye. Ma quella che in un primo momento sembrava essere una scelta tattica di Runjaic (fuori un difensore e dentro un attaccante in più per cercare di recuperare il risultato) è stata invece una mossa obbligata.

Cosa si è fatto dunque Solet? Cos'è successo nel finale di Udinese-Sassuolo e le sue condizioni.

  • L'INFORTUNIO DI SOLET

    Solet ha rimediato un problema muscolare domenica pomeriggio. A rivelarlo è stato il Messaggero Veneto, secondo cui l'ex Salisburgo ha avvertito un fastidio all'adduttore che, evidentemente, non può non preoccupare l'Udinese.

    Per questo motivo Solet è uscito dal campo all'86', con l'Udinese già sotto nel punteggio. Punteggio che, anche con l'ingresso di Gueye, non sarebbe più cambiato.

  • HA GIOCATO COL DOLORE

    Sempre secondo il Messaggero Veneto, Solet ha giocato dolorante per una decina di minuti provando dunque a non dar troppo peso al guaio all'adduttore che lo aveva appena colpito. Dopodiché ha chiesto e ottenuto il campo, dando forfait e assistendo da fuori agli ultimi istanti della partita contro il Sassuolo.

  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Solet si sottoporrà ora a degli accertamenti per comprendere l'effettiva entità del fastidio all'adduttore avvertito domenica: esami che stabiliranno la serietà o meno del suo infortunio.

    Il difensore dell'Udinese, in ogni caso, deve essere necessariamente considerato in dubbio per la prossima partita di campionato dei friulani: quella che la squadra di Runjaic disputerà lunedì 23 febbraio, in posticipo, in casa del Bologna.

  • QUANTE PARTITE SALTA SOLET

    IN DUBBIO PER...

    • Bologna-Udinese (Serie A) - 23 febbraio
