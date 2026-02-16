Infortunio per Solet, problema all'adduttore e cambio in Udinese-Sassuolo: gli esami e le sue condizioni

Non bastasse l'amarezza per la sconfitta interna contro il Sassuolo, ecco che l'Udinese deve fare i conti con un'altra pessima notizia: un infortunio rimediato da Oumar Solet proprio durante la partita del Bluenergy Stadium.
Il centrale bianconero è stato sostituito a pochi minuti dalla fine della gara da Gueye. Ma quella che in un primo momento sembrava essere una scelta tattica di Runjaic (fuori un difensore e dentro un attaccante in più per cercare di recuperare il risultato) è stata invece una mossa obbligata.
Cosa si è fatto dunque Solet? Cos'è successo nel finale di Udinese-Sassuolo e le sue condizioni.