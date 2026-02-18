Getty Images
Infortunio Serdar, stagione finita? Annunciato l'esito degli esami con la nota del Verona
L'INFORTUNO DI SERDAR
"Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro" l'annuncio del club gialloblù nella serata di mercoledì 18 febbraio.
"L'intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani".
STAGIONE FINITA PER SERDAR?
Visto il tipo di infortunio e la necessità dell'intervento, Serdar non potrà tornare in campo per diversi mesi. La stagione 2025/2026 si chiude dunque con i pochi minuti giocati nell'ultimo match di campionato contro il Parma, con il centrocampista che saluta l'annata con venti partite e due goal per il Verona.
QUANDO TORNA SERDAR
Serdar dovrà rimanere fermo per tutta la primavera e per tutta l'estate, con il suo ritorno in campo che potrà avvenire nelle prime giornate del prossimo campionato, in maglia Verona o altrove.
I tempi di recupero sono stimati sui sei sette mesi, dunque tra la fine dell'estate e le prime settimane dell'autunno 2026.
CHI AL POSTO DI SERDAR
Serdar ha giocato titolare tutta la prima parte di stagione, per poi rimanere fermo per alcune partite a causa di un problema al ginocchio.
Una volta tornato a disposizione dell'allora tecnico Paolo Zanetti, ora sostituito da Sammarco, .il Verona non lo ha sempre schierato dal 1', e nell'ultimo periodo è spesso partito dalla panchina.
Con Serdar fuori il Verona proporrà due tra Al-Musrati, Lovric, Harroui, Gagliardini e Bernede per comporre il trio di centrocampo.
