Infortunio anche per Raphinha: Barcellona senza pace a quattro giorni dal Napoli

Dopo De Jong e Pedri, anche il brasiliano preoccupa Xavi: è stato costretto al cambio al 34' dell'anticipo vinto contro il Maiorca.

Il venerdì sera, a quattro giorni dal ritorno dell'ottavo di Champions League, ha sorriso al Barcellona: 1-0 al Maiorca nell'anticipo di Liga. Proprio mentre il Napoli, in Serie A, si faceva fermare in casa dal Torino.

Però non sono state tutte rose e fiori per la formazione di Xavi: non tanto per una vittoria soffertissima, non tanto per i fischi che hanno accompagnato la squadra all'intervallo al termine di un brutto primo tempo, quanto per l'infortunio a Raphinha.

La serata in campo dell'ex giocatore del Leeds United è durata meno di un tempo. Poi, problema fisico e cambio. Con inevitabile preoccupazione in vista della Champions.