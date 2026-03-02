Infortunio per Vitik in Pisa-Bologna: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

Problemi per Martin Vitik, sostituito nel primo tempo di Pisa-Bologna.
Cattive notizie per Vincenzo Italiano in difesa, dove il difensore ceco ha dovuto alzare bandiera bianca causa infortunio.
Cosa si è fatto? Quando torna?
Vitik ha chiesto il cambio al 21' di Pisa-Bologna, dopo aver provato a restare in campo in seguito ad una pallonata sul volto derivata da una conclusione da fuori di Marin al 7': il centrale felsineo sembrava essersi ripreso, ma dopo circa un quarto d'ora dal colpo subìto si è arreso venendo sostituito da Casale.
Le condizioni di Vitik saranno valutate nelle prossime ore, ma non trattandosi di un problema muscolare e di una semplice pallonata è plausibile che il ceco possa smaltire l'infortunio di Pisa-Bologna a stretto giro.
Ad ogni modo, in attesa di certezze, va considerato in dubbio per Bologna-Verona di domenica 8 marzo.