Vitik Pisa BolognaDAZN
Claudio D'Amato

Infortunio per Vitik in Pisa-Bologna: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

Italiano perde Martin Vitik al 21' di Pisa-Bologna: cos'è successo e come sta il difensore ceco, uscito per infortunio.

Problemi per Martin Vitik, sostituito nel primo tempo di Pisa-Bologna.

Cattive notizie per Vincenzo Italiano in difesa, dove il difensore ceco ha dovuto alzare bandiera bianca causa infortunio.

Cosa si è fatto? Quando torna?

  • L'INFORTUNIO DI VITIK IN PISA-BOLOGNA

    Vitik ha chiesto il cambio al 21' di Pisa-Bologna, dopo aver provato a restare in campo in seguito ad una pallonata sul volto derivata da una conclusione da fuori di Marin al 7': il centrale felsineo sembrava essersi ripreso, ma dopo circa un quarto d'ora dal colpo subìto si è arreso venendo sostituito da Casale.

  • QUANDO TORNA VITIK? I TEMPI DI RECUPERO

    Le condizioni di Vitik saranno valutate nelle prossime ore, ma non trattandosi di un problema muscolare e di una semplice pallonata è plausibile che il ceco possa smaltire l'infortunio di Pisa-Bologna a stretto giro.

    Ad ogni modo, in attesa di certezze, va considerato in dubbio per Bologna-Verona di domenica 8 marzo.

