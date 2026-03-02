Infortunio per Vitik in Pisa-Bologna: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

Le condizioni di Vitik saranno valutate nelle prossime ore, ma non trattandosi di un problema muscolare e di una semplice pallonata è plausibile che il ceco possa smaltire l'infortunio di Pisa-Bologna a stretto giro.

Ad ogni modo, in attesa di certezze, va considerato in dubbio per Bologna-Verona di domenica 8 marzo.