Infortunio per McTominay in Genoa-Napoli, sostituito all'intervallo: quando torna? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

McTominay, autore del super goal del 2-1 partenopeo che ha consentito al Napoli di ribaltare il punteggio a Marassi dopo essere andato sotto in avvio di match a causa del rigore di Malinovskyi, intorno al 35' ha iniziato ad accusare un fastidio al gluteo destro: "Ho sentito qualcosa dopo aver calciato", ha raccontato l'8 alla panchina.

L'ex United, pur zoppicando, è rimasto in campo sbagliando alcuni passaggi elementari in preda al problema fisico, consentendo a Conte di non bruciare uno slot per i cambi e riuscendo a terminare il primo tempo.