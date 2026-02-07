Goal.com
Scott McTominay Genoa Napoli 07022026Getty Images
Claudio D'Amato

Infortunio per McTominay in Genoa-Napoli, sostituito all'intervallo: quando torna? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Problema muscolare per Scott McTominay nel primo tempo di Genoa-Napoli: lo scozzese, autore del gran goal valso l'1-2, è stato costretto al cambio tra primo e secondo tempo.

Un altro infortunio, l'ennesimo della stagione.

Stavolta Antonio Conte perde Scott McTominay, vittima di un infortunio durante il primo tempo di Genoa-Napoli e costretto alla sostituzione all'intervallo.

Cos'ha lo scozzese? Cosa è successo?

  • L'INFORTUNIO DI MCTOMINAY IN GENOA-NAPOLI

    McTominay, autore del super goal del 2-1 partenopeo che ha consentito al Napoli di ribaltare il punteggio a Marassi dopo essere andato sotto in avvio di match a causa del rigore di Malinovskyi, intorno al 35' ha iniziato ad accusare un fastidio al gluteo destro: "Ho sentito qualcosa dopo aver calciato", ha raccontato l'8 alla panchina.

    L'ex United, pur zoppicando, è rimasto in campo sbagliando alcuni passaggi elementari in preda al problema fisico, consentendo a Conte di non bruciare uno slot per i cambi e riuscendo a terminare il primo tempo.

  • CHI È ENTRATO AL POSTO DI MCTOMINAY IN GENOA-NAPOLI?

    L'allenatore salentino, già con gli uomini contati a centrocampo, ha scelto di inserire Giovane sulla trequarti arretrando Elmas nel ruolo di mediano accanto a Lobotka, esattamente ciò che sta interpretando ormai da settimane McTominay per far fronte all'emergenza infortuni.

  • QUANDO TORNA MCTOMINAY E QUANTE PARTITE SALTA

    Le condizioni di McTominay andranno valutate nelle prossime ore con gli esami del caso, ma è chiaro ritenere lo scozzese in dubbio per Napoli-Como di Coppa Italia prevista martedì prossimo al Maradona.

