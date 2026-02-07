Infortunio per McTominay in Genoa-Napoli, sostituito all'intervallo: quando torna? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Un altro infortunio, l'ennesimo della stagione.
Un altro infortunio, l'ennesimo della stagione.
Stavolta Antonio Conte perde Scott McTominay, vittima di un infortunio durante il primo tempo di Genoa-Napoli e costretto alla sostituzione all'intervallo.
Cos'ha lo scozzese? Cosa è successo?
McTominay, autore del super goal del 2-1 partenopeo che ha consentito al Napoli di ribaltare il punteggio a Marassi dopo essere andato sotto in avvio di match a causa del rigore di Malinovskyi, intorno al 35' ha iniziato ad accusare un fastidio al gluteo destro: "Ho sentito qualcosa dopo aver calciato", ha raccontato l'8 alla panchina.
L'ex United, pur zoppicando, è rimasto in campo sbagliando alcuni passaggi elementari in preda al problema fisico, consentendo a Conte di non bruciare uno slot per i cambi e riuscendo a terminare il primo tempo.
L'allenatore salentino, già con gli uomini contati a centrocampo, ha scelto di inserire Giovane sulla trequarti arretrando Elmas nel ruolo di mediano accanto a Lobotka, esattamente ciò che sta interpretando ormai da settimane McTominay per far fronte all'emergenza infortuni.
Le condizioni di McTominay andranno valutate nelle prossime ore con gli esami del caso, ma è chiaro ritenere lo scozzese in dubbio per Napoli-Como di Coppa Italia prevista martedì prossimo al Maradona.