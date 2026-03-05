Goal.com
Harry KaneGetty
Stefano Silvestri

Infortunio per Harry Kane: la situazione verso Atalanta-Bayern e per quanto starà fuori l'inglese

Il tecnico Kompany ha annunciato che Kane salterà la partita di venerdì contro il Borussia Monchengladbach: l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta è a rischio?

Un piccolo allarme è suonato al Bayern: Harry Kane deve fermarsi. Il che, considerando come si stia parlando del dominatore indiscusso della Bundesliga, non è mai una questione da prendere a cuor leggero.

Il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, ha annunciato l'indisponibilità di Kane in occasione della prossima partita di campionato: quella in programma domani sera, venerdì 6, all'Allianz Arena contro il Borussia Monchengladbach.

Kane è a rischio anche per Atalanta-Bayern, gara d'andata degli ottavi di Champions League che si giocherà qualche sera più tardi? Come stanno le cose e le condizioni fisiche del centravanti inglese.

  • L'INFORTUNIO DI KANE

    Kane ha rimediato una botta a un polpaccio nei minuti finali della sfida vinta nello scorso weekend (3-2) in casa del Borussia Dortmund. Si tratta dunque di un problema di tipo sia muscolare che traumatico per l'ex giocatore del Tottenham, che per questo motivo non sarà a disposizione di Kompany contro il Borussia Monchengladbach.

    L'inglese non ha partecipato in gruppo ai successivi allenamenti del Bayern, dando infine forfait contro il Gladbach.

  • LE PAROLE DI KOMPANY

    La conferma dell'assenza di Kane nell'anticipo di campionato di venerdì sera, come già accennato, è stata data proprio da Kompany nella conferenza stampa di presentazione del match:

    "Kane non giocherà, perché ha subito un colpo al polpaccio e non si è ancora ripreso", ha detto l'ex difensore del Manchester City e della nazionale belga.

  • KANE GIOCA ATALANTA-BAYERN?

    Lo stesso Kompany ha spiegato che l'infortunio di Kane "è solo una battuta d'arresto. Non lo consideriamo un problema serio a lungo termine". L'allenatore belga, al contempo, ha però ammesso che "potremmo averlo trascurato".

    In ogni caso, nei piani del Bayern, dell'allenatore e dello stesso Kane la gara contro il Borussia Monchengladbach dovrebbe essere l'unica saltata dall'attaccante. Il quale si prepara dunque a tornare in campo proprio contro l'Atalanta, sfida in programma martedì 10 marzo a Bergamo.

    "Ci aspettiamo che rientri - ha detto ancora Kompany - Potete vedere il mio linguaggio del corpo, sono piuttosto rilassato. Tutti noi lo siamo. Certo, avremmo voluto che Harry fosse con noi domani sera. Ma beh, queste cose succedono".

  • CHI SOSTITUIREBBE KANE A BERGAMO

    Visto che la presenza di Kane contro l'Atalanta non è ancora da considerarsi certa, chi prenderebbe il suo posto in caso di forfait alla New Balance Arena? Le opzioni a disposizione di Kompany sono principalmente due: Nicolas Jackson e Serge Gnabry.

    "La cosa importante è che chi giocherà domani non veda l'ora di giocare questa partita", ha detto ancora l'allenatore in conferenza, senza scoprire le carte in vista del Gladbach. Ma la sua speranza, come detto, è che Kane torni a disposizione per la sfida di martedì prossimo.

