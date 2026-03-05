Infortunio per Harry Kane: la situazione verso Atalanta-Bayern e per quanto starà fuori l'inglese

Lo stesso Kompany ha spiegato che l'infortunio di Kane "è solo una battuta d'arresto. Non lo consideriamo un problema serio a lungo termine". L'allenatore belga, al contempo, ha però ammesso che "potremmo averlo trascurato".

In ogni caso, nei piani del Bayern, dell'allenatore e dello stesso Kane la gara contro il Borussia Monchengladbach dovrebbe essere l'unica saltata dall'attaccante. Il quale si prepara dunque a tornare in campo proprio contro l'Atalanta, sfida in programma martedì 10 marzo a Bergamo.

"Ci aspettiamo che rientri - ha detto ancora Kompany - Potete vedere il mio linguaggio del corpo, sono piuttosto rilassato. Tutti noi lo siamo. Certo, avremmo voluto che Harry fosse con noi domani sera. Ma beh, queste cose succedono".