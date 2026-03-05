Infortunio per Harry Kane: la situazione verso Atalanta-Bayern e per quanto starà fuori l'inglese

Un piccolo allarme è suonato al Bayern: Harry Kane deve fermarsi. Il che, considerando come si stia parlando del dominatore indiscusso della Bundesliga, non è mai una questione da prendere a cuor leggero.
Il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, ha annunciato l'indisponibilità di Kane in occasione della prossima partita di campionato: quella in programma domani sera, venerdì 6, all'Allianz Arena contro il Borussia Monchengladbach.
Kane è a rischio anche per Atalanta-Bayern, gara d'andata degli ottavi di Champions League che si giocherà qualche sera più tardi? Come stanno le cose e le condizioni fisiche del centravanti inglese.