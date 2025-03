Infortunio per Francisco Conceiçao, niente Juventus-Verona: cosa si è fatto il portoghese e le sue condizioni

Juventus vs Hellas Verona

Thiago Motta ha annunciato in conferenza stampa l'assenza dell'ex Porto per il posticipo di lunedì. Kalulu è tornato a disposizione.

L'ennesima assenza in una stagione che, dal punto di vista degli infortuni, è stata decisamente poco fortunata: Francisco Conceiçao non sarà a disposizione della Juventus per il posticipo contro il Verona.

Ad annunciare il forfait dell'esterno portoghese è stato Thiago Motta, allenatore bianconero, intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita in programma lunedì sera all'Allianz Stadium.

Se Conceiçao è ufficialmente out contro il Verona, è al contrario confermato il rientro in gruppo e a disposizione di Pierre Kalulu, che torna così a tutti gli effetti a far parte della rosa juventina.