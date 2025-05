Infortunio per Erlic: quando torna il difensore del Bologna e quante partite salta

Il Bologna dovrà rinunciare a Erlic in questo finale di stagione: il difensore non ci sarà per la finale di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì.

Martin Erlic ha terminato anzitempo la sua stagione. Gli esami ai quali si è sottoposto quest'oggi il difensore del Bologna hanno infatti evidenziato la lesione del sole destro, con conseguente stop di tre settimane. L'ex Sassuolo dunque non ci sarà per la finale di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Proprio nell'ultimo match di campionato giocato a San Siro contro i rossoneri, Erlic si è infortunato: schierato titolare da Italiano, il difensore è stato costretto a lasciare il campo dopo 31' minuti proprio per un fastidio muscolare.