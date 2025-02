Infortunio per Benedyczak: quando torna l’attaccante del Parma e i tempi di recupero

L’attaccante del Parma costretto a finire sotto i ferri per una pulizia alla caviglia: i tempi di recupero e quando torna.

Inizia con una cattiva notizia dall’infermeria l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina del Parma. Appena arrivato sulla panchina gialloblù per sostituire l’esonerato Pecchia, l’allenatore rumeno perde una pedina importante per il suo attacco.

Come comunicato dal Parma attraverso una nota ufficiale, l’attaccante Adrian Benedyczak è stato costretto a operarsi a Londra per una pulizia alla caviglia sinistra. Un problema non da poco, che lo terrà lontano dai campi per lungo tempo.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Benedyczak: condizioni, tempi di recupero e quante partite salta.