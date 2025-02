Infortunio per Anguissa, salta Napoli-Inter: c'è lesione, i tempi di recupero

La peggior notizia possibile per il Napoli in vista del big match: si ferma Anguissa, lesione del soleo, fuori per 3-4 settimane.

Antonio Conte perde Anguissa, il centrocampista del Napoli ha riportato una lesione muscolare dopo aver effettuato gli esami strumentali in giornata. Uno stop che arriva nel momento peggiore visto che nel prossimo turno di campionato il Napoli ospiterà l'Inter allo Stadio Maradona nello scontro diretto per lo scudetto che può essere determinante per il campionato. Anguissa salterà il match contro i nerazzurri ma lo stop non sarà così breve. Gli esami infatti hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra e il giocatore dovrà rimanere ai box per 3-4 settimane. L'articolo prosegue qui sotto