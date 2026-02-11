Infortunio Pedro, le sue condizioni: quando torna e quante partite salta l'attaccante della Lazio

Lazio in apprensione per le condizioni di Pedro.
L'attaccante spagnolo, tornato al goal contro la Juventus, si è fermato durante la sfida di Coppa Italia a Bologna.
Ma quali sono le condizioni di Pedro dopo l'infortunio? Quando torna in campo?
Pedro è rimasto a terra molto dolorante alla caviglia dopo un contrasto.
Immediato l'intervento dei sanitari della Lazio che hanno cercato di rimetterlo in piedi.
L'attaccante però ha chiesto il cambio ed è uscito sorretto a braccia raggiungendo il bordo del campo prima di stramazzare di nuovo a terra.
L'entità dell'infortunio di Pedro durante Bologna-Lazio di Coppa Italia andrà valutato meglio nelle prossime ore.
La sensazione però è che il problema accusato dall'attaccante di Sarri non sia di poco conto.
Pedro è stato subito trasportato in ospedale a Bologna per i primi accertamenti e per scongiurare eventuali fratture alla gamba.
Anche in questo caso bisognerà attendere l'esito degli esami per capire la durata dello stop e i tempi di recupero.
Pedro salterà certamente la prossima partita della Lazio in campionato contro l'Atalanta.
Ma l'assenza dai campi dell'attaccante rischia di essere molto lungo.