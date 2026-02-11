Goal.com
Pedro infortunioGetty Images
Lelio Donato

Infortunio Pedro, le sue condizioni: quando torna e quante partite salta l'attaccante della Lazio

Apprensione per le condizioni di Pedro, l'attaccante della Lazio è stato costretto al cambio durante la partita di Coppa Italia contro il Bologna.

Lazio in apprensione per le condizioni di Pedro.

L'attaccante spagnolo, tornato al goal contro la Juventus, si è fermato durante la sfida di Coppa Italia a Bologna.

Ma quali sono le condizioni di Pedro dopo l'infortunio? Quando torna in campo?

  • L'INFORTUNIO DI PEDRO

    Pedro è rimasto a terra molto dolorante alla caviglia dopo un contrasto.

    Immediato l'intervento dei sanitari della Lazio che hanno cercato di rimetterlo in piedi.

    L'attaccante però ha chiesto il cambio ed è uscito sorretto a braccia raggiungendo il bordo del campo prima di stramazzare di nuovo a terra.

  • LE CONDIZIONI DI PEDRO

    L'entità dell'infortunio di Pedro durante Bologna-Lazio di Coppa Italia andrà valutato meglio nelle prossime ore.

    La sensazione però è che il problema accusato dall'attaccante di Sarri non sia di poco conto.

    Pedro è stato subito trasportato in ospedale a Bologna per i primi accertamenti e per scongiurare eventuali fratture alla gamba.

  • QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA PEDRO

    Anche in questo caso bisognerà attendere l'esito degli esami per capire la durata dello stop e i tempi di recupero.

    Pedro salterà certamente la prossima partita della Lazio in campionato contro l'Atalanta.

    Ma l'assenza dai campi dell'attaccante rischia di essere molto lungo.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Bologna crest
Bologna
BOL
